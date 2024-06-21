Росія хоче залишити українців без світла і тепла взимку: США про прискорення постачання засобів ППО

У Держдепі США пояснили посилення постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони інтенсифікацією обстрілів з боку РФ української енергетичної інфраструктури. Мета російських терористів - залишити українців без світла і тепла взимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Держдепу Метью Міллера, яку цитує Укрінформ .

"Ми спілкувалися з українським урядом про те, що їм потрібно. Ми бачили, як російські війська обстрілювали українські міста, ми бачили, як вони обстрілювали енергетичну інфраструктуру й чітко демонстрували, що хочуть відрізати (українців – ред.) від світла та опалення, коли настане зима", - сказав Міллер.

За його словами, Вашингтон розуміє необхідність посилення української системи ППО, тож домовився із союзниками й партнерами щодо способів забезпечити такі потреби.

"Це включає постачання додаткових систем з усього світу для покращення протиповітряної оборони України, а також передбачає забезпечення роботи систем, які вже були надані",- пояснив представник Держдепу.