Росія хоче залишити українців без світла і тепла взимку: США про прискорення постачання засобів ППО
У Держдепі США пояснили посилення постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони інтенсифікацією обстрілів з боку РФ української енергетичної інфраструктури. Мета російських терористів - залишити українців без світла і тепла взимку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Держдепу Метью Міллера, яку цитує Укрінформ.
"Ми спілкувалися з українським урядом про те, що їм потрібно. Ми бачили, як російські війська обстрілювали українські міста, ми бачили, як вони обстрілювали енергетичну інфраструктуру й чітко демонстрували, що хочуть відрізати (українців – ред.) від світла та опалення, коли настане зима", - сказав Міллер.
За його словами, Вашингтон розуміє необхідність посилення української системи ППО, тож домовився із союзниками й партнерами щодо способів забезпечити такі потреби.
"Це включає постачання додаткових систем з усього світу для покращення протиповітряної оборони України, а також передбачає забезпечення роботи систем, які вже були надані",- пояснив представник Держдепу.
Нагадаємо, в ніч на 20 червня російські терористи вдались до сьомого з 22 березня масованого удару дронами і ракетами по енергооб’єктах України. Головною ціллю для ворога були електростанції. Внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій компанії ДТЕК.
США 20 червня прийняли рішення щодо зміни пріоритетів найближчих продажів ракет Patriot і NASAMS іншим країнам на користь України. У Білому домі назвали це "важким, але необхідним рішенням".
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