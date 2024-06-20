В ДТЭК рассказали о последствиях последнего обстрела энергосистемы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"Сегодня очередная атака. Одна из наших станций, которая работала и выдавала электроэнергию в сеть - пострадала. Были прилеты, повлекшие пожар", - сказал он.

Сахарук добавил, что во время атаки были ранены три энергетика.

В результате обстрела работа ТЭС была приостановлена, пояснил исполнительный директор ДТЭК. Он добавил, что эта станция уже около пяти раз была атакована врагом и компании снова нужно с нуля начинать ремонты.

"Людей не хватает, но находим решение. Перемещаем людей с одной станции на другую, присоединяем сотрудников компаний ДТЭК, не работающих на станциях. Это и сотрудников сетевых компаний, шахтеров. Сейчас максимально выходим из ситуации таким образом, чтобы обеспечивать продолжение ремонтных работ" , – подчеркнул Сахарук.

Атаки РФ на энергетику Украины

Это уже седьмая массированная атака на энергетику Украины. Враг начал атаковать не зимой, а весной, начиная с 22 марта. В тот день были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.

Вторая атака произошла 29 марта. Тогда были атакованы сразу три теплоэлектростанции в Украине.

Третья атака - 11 апреля. Тогда во время массированного удара по Украине полностью разрушилась Трипольская ТЭС в Киевской области.

Четвертая атака произошла 27 апреля. Тогда российские оккупанты атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК.

Пятый обстрел по энергетике произошел 8 мая. Тогда РФ применила более 70 ракет и дронов. Под ударом оказались объекты энергетики в шести областях, серьезные повреждения получили три ТЭС.

Шестой обстрел произошел 1 июня. В пяти областях были повреждены энергетические объекты. Оккупанты обстреляли две ТЭС и две ГЭС.

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