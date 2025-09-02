ua en ru
Вт, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия хочет производить истребители Су-57 в Индии, - ANI

Россия, Вторник 02 сентября 2025 01:25
UA EN RU
Россия хочет производить истребители Су-57 в Индии, - ANI Иллюстративное фото: истребитель Су-57 (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Россия проводит исследования относительно инвестиций, необходимых для производства истребителей Су-57 в Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ANI.

Индия заявила, что ей нужно как минимум две-три эскадрильи самолетов пятого поколения, среди основных претендентов - российский Су-57 и американский F-35.

Москва, стремясь представить свою платформу, начала исследования, чтобы определить, как лучше всего создать производственные мощности в Индии.

Официальные лица отметили, что комплекс в Нашике компании Hindustan Aeronautics Limited, который уже лицензировано производит Су-30МКИ, при необходимости может быть перепрофилирован для производства Су-57. Для сокращения расходов и ускорения сроков также могут быть привлечены другие производственные центры, где производится оборудование российского происхождения.

Это происходит в то время, когда Нью-Дели и Москва расширили консультации по вопросам обороны, даже несмотря на то, что связи Индии с Вашингтоном обострились из-за тарифов и резкой риторики администрации США.

Российские чиновники неоднократно призывали Индию приобрести Су-57, причем разговоры также касались высокотехнологичных систем противовоздушной обороны, таких как С-400 и С-500 .

Между тем Индия участвовала в российском проекте истребителя пятого поколения более десяти лет назад, прежде чем отказаться от него из-за разногласий, но не исключено возобновление сотрудничества "учитывая глобальную ситуацию".

Давление Америки по введению F-35 на вооружение Индии продолжается, даже несмотря на то, что Нью-Дели продвигает собственную программу создания истребителей пятого поколения. Получив разрешение в прошлом году, индийский самолет, как ожидается, совершит свой первый полет до 2028 года и поступит на вооружение примерно в 2035 году.

Как писало РБК-Украина, в октябре 2024 года в России приостановили производство истребителей Су-57 "Felon" из-за западных санкций. Они "придушили" поставки критического оборудования.

Как сообщали журналисты The Telegraph, тогда на вооружении России осталось чуть более 30 Су-57, треть из них тестовые модели, потенциально лишенные части запланированной электроники.

Что известно о Су-57

Су-57 совершил первый полет в 2010 году. В течение следующих 10 лет работники компании-производителя "Сухой" вручную построили 10 тестовых моделей. А в 2019 году Кремль подписал контракт на 76 серийных реактивных самолетов, предположительно, примерно по 50 млн долларов за экземпляр.

Российская фирма "Сухой" поставила первые 10 серийных Су-57 ВКС РФ в 2022 году и еще 11 - в 2023 году. А в 2024 году передано лишь несколько дополнительных самолетов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Индия
Новости
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим