Россия хочет производить истребители Су-57 в Индии, - ANI
Россия проводит исследования относительно инвестиций, необходимых для производства истребителей Су-57 в Индии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ANI.
Индия заявила, что ей нужно как минимум две-три эскадрильи самолетов пятого поколения, среди основных претендентов - российский Су-57 и американский F-35.
Москва, стремясь представить свою платформу, начала исследования, чтобы определить, как лучше всего создать производственные мощности в Индии.
Официальные лица отметили, что комплекс в Нашике компании Hindustan Aeronautics Limited, который уже лицензировано производит Су-30МКИ, при необходимости может быть перепрофилирован для производства Су-57. Для сокращения расходов и ускорения сроков также могут быть привлечены другие производственные центры, где производится оборудование российского происхождения.
Это происходит в то время, когда Нью-Дели и Москва расширили консультации по вопросам обороны, даже несмотря на то, что связи Индии с Вашингтоном обострились из-за тарифов и резкой риторики администрации США.
Российские чиновники неоднократно призывали Индию приобрести Су-57, причем разговоры также касались высокотехнологичных систем противовоздушной обороны, таких как С-400 и С-500 .
Между тем Индия участвовала в российском проекте истребителя пятого поколения более десяти лет назад, прежде чем отказаться от него из-за разногласий, но не исключено возобновление сотрудничества "учитывая глобальную ситуацию".
Давление Америки по введению F-35 на вооружение Индии продолжается, даже несмотря на то, что Нью-Дели продвигает собственную программу создания истребителей пятого поколения. Получив разрешение в прошлом году, индийский самолет, как ожидается, совершит свой первый полет до 2028 года и поступит на вооружение примерно в 2035 году.
Как писало РБК-Украина, в октябре 2024 года в России приостановили производство истребителей Су-57 "Felon" из-за западных санкций. Они "придушили" поставки критического оборудования.
Как сообщали журналисты The Telegraph, тогда на вооружении России осталось чуть более 30 Су-57, треть из них тестовые модели, потенциально лишенные части запланированной электроники.
Что известно о Су-57
Су-57 совершил первый полет в 2010 году. В течение следующих 10 лет работники компании-производителя "Сухой" вручную построили 10 тестовых моделей. А в 2019 году Кремль подписал контракт на 76 серийных реактивных самолетов, предположительно, примерно по 50 млн долларов за экземпляр.
Российская фирма "Сухой" поставила первые 10 серийных Су-57 ВКС РФ в 2022 году и еще 11 - в 2023 году. А в 2024 году передано лишь несколько дополнительных самолетов.