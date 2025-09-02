ua en ru
Чт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія хоче виробляти винищувачі Су-57 в Індії, - ANI

Росія, Вівторок 02 вересня 2025 01:25
UA EN RU
Росія хоче виробляти винищувачі Су-57 в Індії, - ANI Ілюстративне фото: винищувач Су-57 (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Росія проводить дослідження щодо інвестицій, необхідних для виробництва винищувачів Су-57 в Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ANI.

Індія заявила, що їй потрібно щонайменше дві-три ескадрильї літаків п'ятого покоління, серед основних претендентів – російський Су-57 та американський F-35.

Москва, прагнучи представити свою платформу, розпочала дослідження, щоб визначити, як найкраще створити виробничі потужності в Індії.

Офіційні особи зазначили, що комплекс у Нашіку компанії Hindustan Aeronautics Limited, який вже ліцензовано виробляє Су-30МКІ, за потреби може бути перепрофільований для виробництва Су-57. Для скорочення витрат та пришвидшення термінів також можуть бути залучені інші виробничі центри, де виробляється обладнання російського походження.

Це відбувається в той час, коли Нью-Делі та Москва розширили консультації з питань оборони, навіть попри те, що зв'язки Індії з Вашингтоном загострилися через тарифи та різку риторику адміністрації США.

Російські посадовці неодноразово закликали Індію придбати Су-57, причому розмови також стосувалися високотехнологічних систем протиповітряної оборони, таких як С-400 та С-500.

Тим часом Індія брала участь у російському проекті винищувача п'ятого покоління понад десять років тому, перш ніж відмовитися від нього через розбіжності, але не виключено відновлення співпраці "з огляду на глобальну ситуацію".

Тиск Америки щодо введення F-35 на озброєння Індії триває, навіть попри те, що Нью-Делі просуває власну програму створення винищувачів п'ятого покоління. Отримавши дозвіл минулого року, індійський літак, як очікується, здійснить свій перший політ до 2028 року та надійде на озброєння приблизно у 2035 році.

Як писало РБК-Україна, у жовтні 2024 року в Росії призупинили виробництво винищувачів Су-57 "Felon" через західні санкції. Вони "придушили" постачання критичного обладнання.

Як повідомляли журналісти The Telegraph, тоді на озброєнні Росії залишилося трохи більше 30 Су-57, третина з них тестові моделі, потенційно позбавлені частини запланованої електроніки.

Що відомо про Су-57

Су-57 здійснив перший політ у 2010 році. Протягом наступних 10 років працівники компанії-виробника "Сухой" вручну побудували 10 тестових моделей. А в 2019 році Кремль підписав контракт на 76 серійних реактивних літаків, імовірно, приблизно по 50 млн доларів за екземпляр.

Російська фірма "Сухой" поставила перші 10 серійних Су-57 ВКС РФ у 2022 році та ще 11 - у 2023 році. А у 2024 році передано лише кілька додаткових літаків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Індія
Новини
Путін та Зеленський ще не готові до зустрічі, але "щось має статися", - Трамп
Путін та Зеленський ще не готові до зустрічі, але "щось має статися", - Трамп
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці