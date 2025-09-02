Росія хоче виробляти винищувачі Су-57 в Індії, - ANI
Росія проводить дослідження щодо інвестицій, необхідних для виробництва винищувачів Су-57 в Індії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ANI.
Індія заявила, що їй потрібно щонайменше дві-три ескадрильї літаків п'ятого покоління, серед основних претендентів – російський Су-57 та американський F-35.
Москва, прагнучи представити свою платформу, розпочала дослідження, щоб визначити, як найкраще створити виробничі потужності в Індії.
Офіційні особи зазначили, що комплекс у Нашіку компанії Hindustan Aeronautics Limited, який вже ліцензовано виробляє Су-30МКІ, за потреби може бути перепрофільований для виробництва Су-57. Для скорочення витрат та пришвидшення термінів також можуть бути залучені інші виробничі центри, де виробляється обладнання російського походження.
Це відбувається в той час, коли Нью-Делі та Москва розширили консультації з питань оборони, навіть попри те, що зв'язки Індії з Вашингтоном загострилися через тарифи та різку риторику адміністрації США.
Російські посадовці неодноразово закликали Індію придбати Су-57, причому розмови також стосувалися високотехнологічних систем протиповітряної оборони, таких як С-400 та С-500.
Тим часом Індія брала участь у російському проекті винищувача п'ятого покоління понад десять років тому, перш ніж відмовитися від нього через розбіжності, але не виключено відновлення співпраці "з огляду на глобальну ситуацію".
Тиск Америки щодо введення F-35 на озброєння Індії триває, навіть попри те, що Нью-Делі просуває власну програму створення винищувачів п'ятого покоління. Отримавши дозвіл минулого року, індійський літак, як очікується, здійснить свій перший політ до 2028 року та надійде на озброєння приблизно у 2035 році.
Як писало РБК-Україна, у жовтні 2024 року в Росії призупинили виробництво винищувачів Су-57 "Felon" через західні санкції. Вони "придушили" постачання критичного обладнання.
Як повідомляли журналісти The Telegraph, тоді на озброєнні Росії залишилося трохи більше 30 Су-57, третина з них тестові моделі, потенційно позбавлені частини запланованої електроніки.
Що відомо про Су-57
Су-57 здійснив перший політ у 2010 році. Протягом наступних 10 років працівники компанії-виробника "Сухой" вручну побудували 10 тестових моделей. А в 2019 році Кремль підписав контракт на 76 серійних реактивних літаків, імовірно, приблизно по 50 млн доларів за екземпляр.
Російська фірма "Сухой" поставила перші 10 серійних Су-57 ВКС РФ у 2022 році та ще 11 - у 2023 році. А у 2024 році передано лише кілька додаткових літаків.