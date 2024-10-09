В России приостановилось производство истребителя Су-57. The Telegraph назвал причину

В России приостановилось производство истребителя Су-57 "Felon". Всему виной западные санкции, даже несмотря на возможность их обхода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

"Очевидно, что российская военная промышленность сильно зависит от западных компонентов, в частности, в электронике", - объясняет украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

Как отмечает издание, санкции, введенные Западом, "подавили" поставки этого критического оборудования. В результате "производство Су-57 оказалось под угрозой", подытожили в Frontelligence Insight.

Изучая российские документы, Frontelligence Insight, обнаружила некоторые из основных "узких мест", в частности аттенюатор WA36 (электронное устройство, которое уменьшает амплитуду или мощность сигнала без существенного искажения его формы, - ред.) и блоки питания. Эти компоненты являются частью MPPU-50, немецкого устройства для калибровки системы связи на Су-57.

Ранее "Сухой" мог легально импортировать MPPU-50 и запчасти для MPPU-50, теперь он должен незаконно покупать их у третьих сторон.

"Учитывая, что российское военное производство продолжало расти в 2023 и 2024 годах, очевидно, что они находят способы контрабанды ключевых компонентов или закупают китайские заменители, чтобы поддерживать производство", - отмечает Frontelligence Insight.

Но нелегальный импорт требует времени, усилий и денег - и замедлил темпы производства новых Су-57 и, вероятно, увеличил стоимость самолета.

"Кроме того, МиГ-35 стал более экономичным, что также имеет большое значение", - добавил собеседник The Telegraph.

Аргументы против Су-57 и возобновление производства более старых и более простых типов реактивных самолетов "становятся еще сильнее сейчас, когда российская промышленность пытается получить важные иностранные компоненты".

Падение темпов поставок самолетов Су-57

По подсчетам авторов статьи, на вооружении России осталось чуть больше 30 Су-57, треть из них - тестовые модели, потенциально лишенные части запланированной электроники. Это "мизерная сила для авиации, которая разворачивает около тысячи истребителей на передовой - и потерявшей сотню из них в боях в Украине с февраля 2022 года".

"Поразительно то, что темпы поставок новых Су-57, кажется, упали - значительно - между 2023 и 2024 годами. Обычно темпы поставок новых типов истребителей увеличиваются из года в год для данного многолетнего заказа, поскольку работники приобретают опыт и экономию", - пишет издание.

Журналисты отмечают, что "Су-57 является исключением из этого правила".

"Очевидно, что посредством целенаправленных санкций Соединенные Штаты и их союзники притупили модернизацию российских ВКС", - констатируют в статье.

Что известно о Су-57

Су-57 совершил первый полет в 2010 году. В течение следующего десятилетия работники компании-производителя "Сухой" вручную построили 10 тестовых моделей. А в 2019 году Кремль подписал контракт на 76 серийных реактивных самолетов, предположительно примерно по 50 млн долларов за экземпляр.

Российская фирма "Сухой" поставила первые 10 серийных Су-57 ВКС РФ в 2022 году и еще 11 - в 2023 году. А в 2024 году передано только несколько дополнительных самолетов.