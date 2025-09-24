Россия хочет переформатировать безопасность Европы под собственные амбиции, - президент Эстонии

Президент Эстонии Алар Карис подчеркнул, что агрессия Кремля выходит далеко за пределы Украины и угрожает безопасности всей Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания Совета Безопасности ООН.
"Недавние нарушения Россией воздушного пространства Эстонии, Польши и Румынии являются дополнительным шагом к эскалации и строгим напоминанием о том, что агрессия России угрожает не только Украине, но и безопасности всего региона", - заявил Карис.
Президент Эстонии поблагодарил более 50 стран, которые назвали действия России "опасными, безрассудными и нарушающими международное право". Он подчеркнул, что Кремль не заинтересован в мире и безопасности ни в Украине, ни в Европе.
Карис напомнил, что Украина в марте согласилась на предложение 30-дневного перемирия, тогда как Россия ни разу не проявила готовности пойти на мир.
Лидер Эстонии считает, что Россия хочет "подчинить всю Украину и переформатировать европейский порядок безопасности для удовлетворения собственных неоколониальных и имперских амбиций".
По словам Кариса, единственным путем к перемирию и устойчивому миру является усиление международного давления на Россию. Он также подчеркнул, что Кремль должен отвечать за агрессию и военные преступления.
"Не может быть длительного мира без ответственности - как и справедливости", - отметил президент Эстонии.
Напомним, 13 августа, во время атаки Украины в воздушное пространство Румынии залетел дрон, который фиксировался над Одесской областью.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российский дрон нарушил воздушное пространство Румынии и был там примерно 50 минут.
В ночь на 10 сентября более 20 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши.
19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. Известно, что они находились в воздушном пространстве страны около 12 минут.
Вечером 22 сентября несколько неизвестных дронов нарушили воздушное пространство Дании, из-за чего аэропорт Копенгагена прекратил свою работу почти на четыре часа.
Кроме того, в ночь на 23 сентября была остановлена работа аэропорта "Гардермуен" в столице Норвегии, Осло. Причиной также стала фиксация нескольких беспилотников.
В связи с российскими вторжениями Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен построить стену из дронов на восточном фланге блока. Также ЕС будет наблюдать за тем, что происходит в восточной части Европы.