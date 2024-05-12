RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия хочет полуокружить Харьков и поставить ВСУ перед дилеммой, - эксперт

Фото: Россия хочет полуокружить Харьков (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Данила Крамаренко

Усиливая наступательные операции в Харьковской области Кремль пытается поставить украинское командование перед дилеммой.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил эксперт Александр Мусиенко.

"Стратегическая цель - полуокружение Харькова. Не бои за город и его захват, а полуокружение с северного, восточного и западного направления. Это прослеживается с точки зрения логики задействованных сил. С другой стороны, есть сомнения в том, что они способны реализовать стратегическую задачу", - рассказал Мусиенко.

Он пояснил, что, по его мнению, успешность задачи для РФ будет зависеть от скорости и объемов пакетов западной помощи, готовности нашего командования действовать и перебрасывать силы с Донбасса на северо-восток.

"Я вижу намерение поставить наше командование перед дилеммой, что защищать в первую очередь. То есть продолжать оборонительные операции в Донецкой области с переброской дополнительных сил, или все-таки перебросить их в Харьковскую область. Но основная причина наступления - это полуокружение Харькова. В этом смысле отвлечение войск является одним из элементом масштабной операции, начало которой мы наблюдаем", - подчеркнул Мусиенко.

 

Наступление россиян на Харьковскую область

Напомним, что с пятницы российские оккупанты активизировали наступление в Харьковской области. Террористы пытались прорвать оборонные позиции ВСУ.

В настоящее время в ряде населенных пунктов области идут активные боевые действия.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сегодня сообщил, что "серая зона" в Харьковской области стала больше.

Подробнее о происходящем, российском замысле и о том, с какими новыми грозами может столкнуться Харьков, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против Украины