Росія хоче напівоточити Харків та поставити ЗСУ перед дилемою, - експерт

"Стратегічна мета - напівоточення Харкова. Не бої за місто і його захоплення, а напівоточення з північного, східного і західного напрямку. Це простежується з точки зору логіки задіяних сил. З іншого боку, є сумніви в тому, що вони здатні реалізувати стратегічне завдання", - розповів Мусієнко.

Він пояснив, що, на його думку, успішність завдання для РФ залежатиме від швидкості та обсягів пакетів західної допомоги, готовності нашого командування діяти та перекидати сили з Донбасу на північний схід.

"Я бачу намір поставити наше командування перед дилемою, що захищати насамперед. Тобто чи продовжувати оборонні операції в Донецькій області з перекиданням додаткових сил, чи все-таки перекинути їх у Харківську область. Але основна причина наступу - це напівоточення Харкова. У цьому сенсі відволікання військ є одним з елементом масштабної операції, початок якої ми спостерігаємо", - підкреслив Мусієнко.