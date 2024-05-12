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"Серая зона" и число населенных пунктов, где идут бои в Харьковской области, увеличились

Харьков, Воскресенье 12 мая 2024 15:40
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"Серая зона" и число населенных пунктов, где идут бои в Харьковской области, увеличились Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Харьковской области увеличилась как "серая зона", так и количество населенных пунктов, где ведутся бои. Главная задача на сейчас - стабилизировать линию фронта.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

"Враг продолжает свои попытки продвинуться вглубь Харьковской области. У нас действительно увеличилась "серая зона", увеличилось количество населенных пунктов, на территориях которых ведутся активные боевые действия", - констатировал он.

По его словам, украинские военные пытаются удерживать свои позиции.

"Существенных успехов по этим территориям нет, однако ситуация действительно довольно тяжелая, но полностью контролируемая нашими войсками", - сказал глава ОВА.

Как отметил Синегубов, сейчас основная задача - стабилизировать линию фронта.

Ситуация в Харьковской области

По данным карт DeepState на 12 мая в Харьковской области россияне оккупировали Стрелечу, Пыльную, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку.

Судя по карте, на данный момент РФ оккупировала уже 54,15 кв. км - в районе Стрелечи и Пыльной. Также на этом участке "серая зона" составляет 28,95 кв. км. Кроме того, оккупанты захватили 34.58 кв. км в районе Огурцово и Гатище. Тут еще 44.94 кв. км находятся в "серой зоне".

&quot;Серая зона&quot; и число населенных пунктов, где идут бои в Харьковской области, увеличились

Ситуация в Харьковской области (deepstatemap.live)

Отметим, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация в Харьковской области сложная. Бои идут в районах, расположенных вдоль границы с Россией.

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