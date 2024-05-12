Постановка или наступление? Что задумала РФ и зачем затеяла бои в Харьковской области

Российские войска расширяют наступление на севере Харьковской области. Наступающие силы взяли под контроль как минимум один населенный пункт, бои ведутся под Волчанском и на других направлениях.

Подробнее о том, что происходит, российском замысле и о том, с какими новыми угрозами может столкнуться Харьков, - в тексте РБК-Украина .

Содержание

"Серые" и "красные" зоны: что изменилось за три дня

В пятницу россияне перешли к наступательным действиям в направлении Волчанска и Харькова. Основные участки удара - по линии населенных пунктов Огурцово-Плетеневка и Борисовка-Красное-Стрелечья. Дополнительные силы сосредотачиваются возле Харьковской и Сумской областей.

На видео с дронов зафиксирована вражеская пехота южнее села Мороховец, уничтоженная техника в южной части Огурцово, массовое скопление возле Старицы. Действия противника носят не диверсионный, а линейный характер.

К северу от Харькова, возможно, захвачены села Стрелечья, Красное, Пыльная и Борисовка. На картах проекта DeepState, они перешли в "красную зону" площадью свыше 50 квадратных километров. Оккупанты пытаются штурмовать Глубокое и Лукьянцы в сторону Липцов, от которых до окружной дороги Харькова около 17 км.

В направлении Волчанска россияне могли занять Плетеневку и, скорее всего, пытаются закрепиться на линии Огурцово-Гатище-Старица-Бугроватка. Здесь на картах отмечена "красная зона" на 35 квадратных километров. И судя по ним, оккупанты подбираются к северным окраинам Волчанска.

Фото: карта "красных" и "серых" зон на севере Харьковской области (deepstatemap.live)

Официально подтвержден отход с нескольких позиций. В результате еще вчера один населенный пункт перешел под российский контроль. Об этом сообщили в Нацгвардии, не уточняя его название. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заверил, что планы противника известны и на его действия реагируют гибко.

"В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение", - написал он в Telegram.

Российское наступление в Харьковской области вызывает беспокойство. Непрерывно заводится пехота, которая идет вперед при поддержке артиллерии, авиации и техники. Причем судя по количеству задействованных сил, продвижение довольно значительное, констатирует руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.

По его словам, около 20 тысяч солдат уже привлечены к боевым действиям. Остальные находятся на территории Белгородской и Курской областей. Суммарно их может быть до 40 тысяч. Но оценивать вражеские возможности следует исходя не из количества, а скорости и эффективности действий.

Поэтому задача №1 для Вооруженных сил Украины - не столько оттеснить оккупантов назад в РФ, сколько остановить продвижение.

"Потому что враг попытается закрепиться на рубежах, захватить Волчанск и пройти еще 2-3 км на юг. Судя по характеру происходящего, готовятся возможные наступательные действия на Казачью Лопань, а также из Грайворона на Большую Писаревку (село в Сумской области, - ред.)", - отметил он в беседе с РБК-Украина.

В противном случае, если россияне увидят, что способны достичь тактического успеха, почти нет сомнений в том, что они перебросят еще больше войск в попытке его развить, добавил эксперт.

Уже не имитация. Главная цель и в чем замысел России

На начальной фазе российского продвижения считалось, что речь скорее идет об имитации, а не о полноценной военной операции.

"Похоже именно на имитацию врагом широкомасштабного наступления с ограниченными силами и средствами, на разведку боем", - заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в пятницу.

Атака сопровождалась информационными вбросами от "Z-военкоров". По словам аналитика ЦПД Сергея Жукова, вражеская ИПСО (информационно-психологическая операция) готовилась с марта. А 10 мая фейки о якобы быстром продвижении на Харьков заполонили интернет.

Такими вбросами враг пытается посеять панику, деморализовать военных и гражданских в Харьковской области. Это стандартная практика боевых действий, поскольку отвлекающие маневры и разведка боем применяются, чтобы ввести Силы обороны в заблуждение, добавил он.

Однако спустя три дня очевидно, что это именно наступательная операция российских войск, считает Мусиенко.

"Стратегическая цель - полуокружение Харькова. Не бои за город и его захват, а полуокружение с северного, восточного и западного направления. Это прослеживается с точки зрения логики задействованных сил. С другой стороны, есть сомнения в том, что они способны реализовать стратегическую задачу", - рассказал он.

По его мнению, удастся или нет оккупантам ее осуществить, будет зависеть от скорости и объемов пакетов западной помощи, готовности нашего командования действовать и перебрасывать силы с Донбасса на северо-восток.

Не факт, что активизация противника в Харьковской области направлена на глубокое продвижение. Аналитики Института изучения войны (ISW) в свою очередь полагают, что стратегический замысел - сковать украинские Силы обороны.

Расчет на то, "новый фронт" заставить Украину привлечь резервы, а тем временем россияне смогут закрепить тактические успехи к западу от Авдеевки и возле Часов Яра. Другими словами, это попытка отвлечь и ослабить украинскую оборону, чтобы добиться прорыва на более уязвимых участках.

Как объяснил глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, на появление дополнительных "горячих точек" срабатывают протоколы, согласно которым войска должны иметь обязательные резервы. А это помимо усиления логистики требует наращивания личного состава.

"Я вижу намерение поставить наше командование перед дилеммой, что защищать первым делом. То есть продолжать ли оборонительные операции в Донецкой области с переброской дополнительных сил или все-таки перебросить их в Харьковскую область. Но основная причина наступленя - это полуокружение Харькова. В этом смысле отвлечение войск является одним из элементом масштабной операции, начало которой мы наблюдаем", - подчеркнул Мусиенко.

Атака на Волчанск и смогут ли ВСУ удержать город

В сети появились видео с ударами по дамбе Северского Донца в Старом Салтове и по мосту через реку Волчья соответственно на юго-запад и запад от Волчанска. Вероятно, чтобы изолировать украинские силы и не дать им поддержать оборону города.

Разрушение сухопутных линий связи указывает на то, что российские силы сосредоточатся на захвате Волчанска вместо того, чтобы обойти его и расширить фронт, отмечают в ISW. Давление на оперативный тыл, по всей видимости, направлено на то, чтобы ослабить подразделения в районе Купянска.

Подчеркивается, что Волчанский плацдарм вряд ли создается для наступления на Харьков. Скорее всего, имеют место планы выхода на Великий Бурлук, Двуречную и Купянск, хотя дальнейшее продвижение потребует длительных операций на открытой местности. Чего оккупанты не демонстрировали последние полтора года.

Некоторое российское присутствие уже фиксировалось в Волчанске, но противника удалось выбить, отмечает Александр Мусиенко.

"Тем не менее россияне близко, наши делают все, чтобы их остановить. Насколько будет удаваться? Шансы не дать зайти в город, безусловно, есть. Но если не выйдет, то враг попробует развить наступление в направлении поселка Белый Колодезь", - рассказал он.

Сегодня главный патрульный местного отделения полиции Алексей Харьковский сообщил, что ситуация из-за постоянных обстрелов значительно ухудшилось, город почти разрушен, а большинство жителей эвакуировалось. По словам начальника областной ОВА Олега Синегубова, там еще остаются до 500 человек.

Отметим, Волчанск был оккупирован в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Его удалось освободить в ходе Харьковской операции в сентябре того же года. Но из-за близости к российской границе город под постоянными обстрелами.

Как близко россияне подошли к Харькову и есть ли новые угрозы

Наступление на Харьков со стороны Липцев оценивается как маловероятное. Во-первых, оно также потребует также потребует длительных операций на открытой местности. Во-вторых, часть подразделений группировки "Север" может быть недостаточно боеспособной из-за нехватки личного состава.

Чтобы окружить областной центр, россиянам понадобится около 300 тысяч солдат, пока в приграничных районах в разы меньше. При таких раскладах наступление потребует переброски войск с других участков, что поставит под угрозу планы по захвату Донецкой области, считают в ISW.

Эксперт Мусиенко обращает внимание на активизацию вражеских ИПСО. По его словам, россияне попытаются увеличить частоту ударов по Харькову. И, конечно, их удовлетворила бы картинка паники и бегущих людей. Отметим, как заверили местные власти, оснований для эвакуации пока нет.

Тем не менее риски продвижения к Липцам присутствуют, а это уже зона, из которой противник сможет вести огонь из артиллерии, как в начале полномасштабной войны. По сути, все, что в районе Липцев и южнее - это критические расстояния.

"Нужно понимать, что там будет 25-30 километров, а этого достаточно, чтобы обеспечить огневое воздействие. То есть ствольная артиллерия сможет достать до северных и северо-восточных окраин Харькова. Надеюсь, что наступательный темп получится сбить, и мы остановим их в результате комплексных оборонительных действий", - сказал Мусиенко.

Смогут ли оккупанты выйти на артиллерийский рубеж, сказать сложно. Все зависит от того, как быстро подойдет подкрепление к Силам обороны, сколько будет задействовано оружия и как быстро мы получим помощь от партнеров.

"Если будет принят весь комплекс мер, думаю, им не дадут продвинуться дальше чем на 1-2 километра. Если нет, придется отойти уже на линии обороны по Харькову. Они достаточно крепкие и смогут долго сдерживать врага", - подытожил эксперт.