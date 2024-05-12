Россия хочет полуокружить Харьков и поставить ВСУ перед дилеммой, - эксперт

"Стратегическая цель - полуокружение Харькова. Не бои за город и его захват, а полуокружение с северного, восточного и западного направления. Это прослеживается с точки зрения логики задействованных сил. С другой стороны, есть сомнения в том, что они способны реализовать стратегическую задачу", - рассказал Мусиенко.

Он пояснил, что, по его мнению, успешность задачи для РФ будет зависеть от скорости и объемов пакетов западной помощи, готовности нашего командования действовать и перебрасывать силы с Донбасса на северо-восток.

"Я вижу намерение поставить наше командование перед дилеммой, что защищать в первую очередь. То есть продолжать оборонительные операции в Донецкой области с переброской дополнительных сил, или все-таки перебросить их в Харьковскую область. Но основная причина наступления - это полуокружение Харькова. В этом смысле отвлечение войск является одним из элементом масштабной операции, начало которой мы наблюдаем", - подчеркнул Мусиенко.