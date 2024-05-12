Россия хочет полуокружить Харьков и поставить ВСУ перед дилеммой, - эксперт
Усиливая наступательные операции в Харьковской области Кремль пытается поставить украинское командование перед дилеммой.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил эксперт Александр Мусиенко.
"Стратегическая цель - полуокружение Харькова. Не бои за город и его захват, а полуокружение с северного, восточного и западного направления. Это прослеживается с точки зрения логики задействованных сил. С другой стороны, есть сомнения в том, что они способны реализовать стратегическую задачу", - рассказал Мусиенко.
Он пояснил, что, по его мнению, успешность задачи для РФ будет зависеть от скорости и объемов пакетов западной помощи, готовности нашего командования действовать и перебрасывать силы с Донбасса на северо-восток.
"Я вижу намерение поставить наше командование перед дилеммой, что защищать в первую очередь. То есть продолжать оборонительные операции в Донецкой области с переброской дополнительных сил, или все-таки перебросить их в Харьковскую область. Но основная причина наступления - это полуокружение Харькова. В этом смысле отвлечение войск является одним из элементом масштабной операции, начало которой мы наблюдаем", - подчеркнул Мусиенко.
Наступление россиян на Харьковскую область
Напомним, что с пятницы российские оккупанты активизировали наступление в Харьковской области. Террористы пытались прорвать оборонные позиции ВСУ.
В настоящее время в ряде населенных пунктов области идут активные боевые действия.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сегодня сообщил, что "серая зона" в Харьковской области стала больше.
Подробнее о происходящем, российском замысле и о том, с какими новыми грозами может столкнуться Харьков, можно узнать в материале РБК-Украина.
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