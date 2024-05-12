ua en ru
Вс, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия хочет полуокружить Харьков и поставить ВСУ перед дилеммой, - эксперт

Харьков, Воскресенье 12 мая 2024 19:37
UA EN RU
Россия хочет полуокружить Харьков и поставить ВСУ перед дилеммой, - эксперт Фото: Россия хочет полуокружить Харьков (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Мусиенко

Усиливая наступательные операции в Харьковской области Кремль пытается поставить украинское командование перед дилеммой.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил эксперт Александр Мусиенко.

"Стратегическая цель - полуокружение Харькова. Не бои за город и его захват, а полуокружение с северного, восточного и западного направления. Это прослеживается с точки зрения логики задействованных сил. С другой стороны, есть сомнения в том, что они способны реализовать стратегическую задачу", - рассказал Мусиенко.

Он пояснил, что, по его мнению, успешность задачи для РФ будет зависеть от скорости и объемов пакетов западной помощи, готовности нашего командования действовать и перебрасывать силы с Донбасса на северо-восток.

"Я вижу намерение поставить наше командование перед дилеммой, что защищать в первую очередь. То есть продолжать оборонительные операции в Донецкой области с переброской дополнительных сил, или все-таки перебросить их в Харьковскую область. Но основная причина наступления - это полуокружение Харькова. В этом смысле отвлечение войск является одним из элементом масштабной операции, начало которой мы наблюдаем", - подчеркнул Мусиенко.

Наступление россиян на Харьковскую область

Напомним, что с пятницы российские оккупанты активизировали наступление в Харьковской области. Террористы пытались прорвать оборонные позиции ВСУ.

В настоящее время в ряде населенных пунктов области идут активные боевые действия.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сегодня сообщил, что "серая зона" в Харьковской области стала больше.

Подробнее о происходящем, российском замысле и о том, с какими новыми грозами может столкнуться Харьков, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
Мобилизация в Украине: кто имеет право на "бронь"
Мобилизация в Украине: кто имеет право на "бронь"
DAILY
"Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина "Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы