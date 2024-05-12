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Росія хоче напівоточити Харків та поставити ЗСУ перед дилемою, - експерт

Харків, Неділя 12 травня 2024 19:37
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Росія хоче напівоточити Харків та поставити ЗСУ перед дилемою, - експерт Фото: Росія хоче напівоточити Харків (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Мусієнко

Посилюючі наступальні операції в Харківській області Кремль намагається поставити українське командування перед дилемою.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив експерт Олександр Мусієнко.

"Стратегічна мета - напівоточення Харкова. Не бої за місто і його захоплення, а напівоточення з північного, східного і західного напрямку. Це простежується з точки зору логіки задіяних сил. З іншого боку, є сумніви в тому, що вони здатні реалізувати стратегічне завдання", - розповів Мусієнко.

Він пояснив, що, на його думку, успішність завдання для РФ залежатиме від швидкості та обсягів пакетів західної допомоги, готовності нашого командування діяти та перекидати сили з Донбасу на північний схід.

"Я бачу намір поставити наше командування перед дилемою, що захищати насамперед. Тобто чи продовжувати оборонні операції в Донецькій області з перекиданням додаткових сил, чи все-таки перекинути їх у Харківську область. Але основна причина наступу - це напівоточення Харкова. У цьому сенсі відволікання військ є одним з елементом масштабної операції, початок якої ми спостерігаємо", - підкреслив Мусієнко.

Наступ росіян на Харківську область

Нагадаємо, що від п'ятниці російські окупанти активізували наступ в Харківській області. Терористи намагались прорвати оборонні позиції ЗСУ.

Станом на зараз в низці населених пунктів області йдуть активні бойові дії.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сьогодні повідомив, що "сіра зона" в Харківській області стала більшою.

Докладніше про те, що відбувається, російський задум та про те, з якими новими за грозами може зіткнутися Харків, - можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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