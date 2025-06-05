НАТО увеличит расходы на оборону: Рютте представит план на саммите в Гааге

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложит план оборонных инвестиций в размере 5% ВВП на саммите Альянса в Гааге, который состоится в конце июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Рютте перешел к вопросу о расходах на оборону на фоне призывов США к союзникам увеличить инвестиции до 5% ВВП.

"Чтобы удовлетворить эти потребности, союзники должны будут вкладывать гораздо больше средств в оборону. Именно над этим нам предстоит поработать в Гааге", - отметил генсек.

По словам Рютте, он предложит общий план инвестиций, который составит 5 % ВВП на оборону. Его предложение будет включать 3,5 % на основные оборонные расходы и 1,5 % на инвестиции в оборону и безопасность.

"Мы все хотим, чтобы эта война (России против Украины - ред.) закончилась справедливым и прочным миром, и полностью поддерживаем неотложные усилия президента Трампа по прекращению кровопролития", - добавил генсек НАТО.