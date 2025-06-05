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НАТО увеличит расходы на оборону: Рютте представит план на саммите в Гааге

Четверг 05 июня 2025 19:49
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НАТО увеличит расходы на оборону: Рютте представит план на саммите в Гааге Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложит план оборонных инвестиций в размере 5% ВВП на саммите Альянса в Гааге, который состоится в конце июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Рютте перешел к вопросу о расходах на оборону на фоне призывов США к союзникам увеличить инвестиции до 5% ВВП.

"Чтобы удовлетворить эти потребности, союзники должны будут вкладывать гораздо больше средств в оборону. Именно над этим нам предстоит поработать в Гааге", - отметил генсек.

По словам Рютте, он предложит общий план инвестиций, который составит 5 % ВВП на оборону. Его предложение будет включать 3,5 % на основные оборонные расходы и 1,5 % на инвестиции в оборону и безопасность.

"Мы все хотим, чтобы эта война (России против Украины - ред.) закончилась справедливым и прочным миром, и полностью поддерживаем неотложные усилия президента Трампа по прекращению кровопролития", - добавил генсек НАТО.

Трамп требует, чтобы НАТО увеличило расходы на оборону

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал страны-члены НАТО за недостаточные расходы на оборону. Он отмечал, что США якобы несут непропорционально большую долю финансового бремени Альянса и требовал, чтобы европейские союзники увеличили собственные оборонные бюджеты.

Американский лидер, в частности, акцентировал на том, что каждая страна должна самостоятельно заботиться о своей безопасности, соблюдая обязательства по расходам на оборону.

По словам главы Пентагона Пита Хегсета, союзники США по НАТО не могут полагаться на Вашингтон в вопросах своей обороны и должны активизировать собственные усилия.

Как отмечал недавно посол США в НАТО Мэтью Уитакер, Штаты ожидают, что НАТО представит шаги по достижению показателя расходов на оборону в размере 5%.

Между тем сегодня Хегсет заявил, что страны-члены НАТО выполнят требование Трампа по значительному увеличению оборонных расходов. Это должно произойти до саммита Альянса в Гааге в июне.

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НАТО Гаага Марк Рютте
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