Глава МИД Польши об угрозе России: мы должны быть готовы к концу десятилетия
Глава МИД Польши предупредил о возможности агрессии со стороны России до конца десятилетия. Он подчеркнул важность международной поддержки Украины
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MSN.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что сейчас Россия не способна победить Украину без внешней помощи. Однако в случае захвата Украины и ее ресурсов, Россия получит значительное преимущество в силовом балансе.
Сикорский предупредил о возможной "более широкой агрессии" со стороны России до конца десятилетия. По его словам, если Россия поглотит украинскую промышленность, человеческие ресурсы и армию, это станет событием, которое значительно сместит баланс сил в регионе.
Однако Сикорский выразил оптимизм, отметив, что текущие переговоры в Саудовской Аравии могут привести к важному прорыву.
Министр подчеркнул значение международной поддержки для Украины, добавив, что Украина не является пассивной жертвой агрессии, а активно борется за свою свободу с поддержкой союзников, среди которых Европейский Союз и Польша.
Напомним, что Радослав Сикорский сообщал, что если Россия беспокоится из-за иностранных военных поставок во время предложенного перемирия с Украиной, она могла бы взять на себя инициативу, отказавшись от поставок иранских беспилотников и северокорейских артиллерийских боеприпасов
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