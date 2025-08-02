Россия готовится к войне с НАТО: Буданов раскрыл главную цель триллионного бюджета
РФ направляет средства на подготовку к большой войне - крупнейшую программу вооружения. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, в центре плана противостояние с НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью "Мосейчук +".
Россия реализует крупнейшую с 1980 года программу перевооружения - на сумму более 1,1 триллиона долларов.
Как заявил Буданов, эти средства предусмотрены в рамках системного документа, который определяет подготовку РФ к полномасштабному вооруженному противостоянию с НАТО до 2030 года.
"Именно на это направлены все эти действия и все эти бюджеты. Основная часть суммы должна быть потрачена примерно до 2030-го года. Дальше уже пойдет все на спад", - отметил Буданов.
По его словам, основная часть выделенных средств должна быть потрачена до 2030-го, после чего темпы расходов начнут снижаться.
По данным ГУР, в фокусе российских стратегических планов - страны Балтии, Финляндия, Норвегия и в целом северный фланг НАТО.
Именно в этом направлении Москва ожидает потенциального столкновения.
Напомним, недавно глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Российская Федерация планирует потратить около 1,1 триллиона долларов на перевооружение до 2036 года.
По его словам, это самая масштабная программа перевооружения в России со времен распада Советского Союза.
Сейчас происходит тотальная мобилизация политики, экономики и общества РФ, направленная на подготовку к масштабной войне.
Стоит напомнить, что ранее Буданов заявлял о том, что Россия снизила план по набору новых военных в свою армию почти на 100 тысяч человек.