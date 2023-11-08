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Оккупанты обстреляли одну из украинских ТЭС

Украина, Среда 08 ноября 2023 10:40
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Оккупанты обстреляли одну из украинских ТЭС Фото: оккупанты обстреляли одну из украинских ТЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики ударили по одной из украинских теплоэлектростанций. Оборудование предприятия повреждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Оккупанты ударили по ТЭС вечером во вторник, 7 ноября. Под обстрелы попала теплоэлектростанция в прифронтовой области.

По данным ДТЭК, в результате вражеской атаки никто не пострадал.

"Оборудование предприятия повреждено. Энергетики прилагают все усилия, чтобы ликвидировать последствия обстрелов", - говорится в сообщении.

Россияне начали снова обстреливать энергетику

Российские террористы после почти полугодовой паузы начали снова обстреливать энергетические объекты в Украине. В начале осени из-за российских обстрелов была повреждена сеть в Киеве, Житомирской и Хмельницкой областях.

Также недавно из-за падения обломков "Шахеда" в Винницкой области были обесточены потребители.

Напомним, военные предупреждают, что Россия накапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению украинских разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.

Также издание Financial Times узнало, как Украина готовится к российским ударам по энергетике.

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