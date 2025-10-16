Россия готовится ко второй фазе военной агрессии, - министр обороны Финляндии

Антти Хякканен убежден, что даже после окончания войны в Украине Россия все еще будет представлять угрозу для Европы.

"Россия действительно наращивает военные усилия для второй фазы своей потенциальной агрессии. После окончания войны в Украине для НАТО существуют реальные угрозы", - заявил он на полях заседания Североатлантического совета НАТО в Брюсселе 15 октября.

Хякканен указал на модернизацию войск России и наращивание войск "вблизи наших границ" как на признаки этого.

Перед встречей министров обороны страны НАТО Хякканен заявил, что Финляндия присоединится к PURL - закупке американского оружия для Украины.

Также он сказал, что на этой неделе будет обнародована информация о новом пакете помощи для Украины от Финляндии.