Россия готовится ко второй фазе военной агрессии, - министр обороны Финляндии

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен считает, что Россия наращивает войска вблизи границ ЕС и готовится ко второй фазе военной агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Антти Хякканен убежден, что даже после окончания войны в Украине Россия все еще будет представлять угрозу для Европы.
"Россия действительно наращивает военные усилия для второй фазы своей потенциальной агрессии. После окончания войны в Украине для НАТО существуют реальные угрозы", - заявил он на полях заседания Североатлантического совета НАТО в Брюсселе 15 октября.
Хякканен указал на модернизацию войск России и наращивание войск "вблизи наших границ" как на признаки этого.
Перед встречей министров обороны страны НАТО Хякканен заявил, что Финляндия присоединится к PURL - закупке американского оружия для Украины.
Также он сказал, что на этой неделе будет обнародована информация о новом пакете помощи для Украины от Финляндии.
Как писало РБК-Украина, предыдущий пакет помощи Украине от Финляндии составлял почти 200 млн евро. Его Украина получила в январе 2025 года.
Общая же стоимость оборонного оборудования, поставленного Финляндией Украине, сейчас составляет 2,5 млрд евро.
С начала полномасштабного вторжения Финляндия активно поддерживает Украину в гуманитарной, финансовой и военно-технической сферах.
Весной 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб подписали двустороннее соглашение о безопасности. Это соглашение предусматривает долгосрочную поддержку со стороны Финляндии и углубление сотрудничества между двумя странами.