Россия готовит новое наступление на Украину, - ISW

Россия планирует развернуть масштабные наступательные действия на юге и востоке Украины в летний период. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав действия российского военного командования.

В отчете отмечается, что для реализации этих планов Кремль намерен задействовать стратегические резервы, формирование которых продолжается с прошлого года.

При этом сам факт подготовки к наступлению рассматривается как очередное подтверждение отсутствия у Москвы реальной заинтересованности в прекращении войны.

Проблемы с резервами и ресурсами

Эксперты ISW подчеркивают, что, несмотря на заявленные намерения, Россия сталкивается с серьезными ограничениями.

По оценкам аналитиков, имеющихся резервов может оказаться недостаточно для полноценной подготовки и достижения заявленных военных целей.

РФ продолжает испытывать трудности с восполнением регулярных потерь личного состава, что снижает потенциал для проведения длительных и интенсивных операций.

Возможные направления ударов

Украинский военный обозреватель Константин Машовец ранее заявлял, что новое крупное наступление может стартовать уже в конце апреля 2026 года.

По его оценке, основное внимание российских войск может быть сосредоточено на направлениях Славянск–Краматорск или Орехов–Запорожье.

Он также отметил, что в ближайшие месяцы оккупанты могут попытаться занять выгодные позиции перед началом активной фазы летней кампании.

Тактический тупик

В отчете ISW обращается внимание на то, что на данный момент российские силы застряли на уровне тактических задач и не демонстрируют значимых успехов на указанных направлениях. Это ставит под сомнение способность РФ реализовать планы по масштабному наступлению в заявленные сроки.