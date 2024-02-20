Россия готовит массированную ракетную атаку? Гуменюк объяснила сообщения, которые распространяют СМИ

Россия взяла определенный перерыв и выдерживает паузу в масштабных ракетных ударах по территории Украины. Это может свидетельствовать, что агрессор, вероятно, готовится к очередному масштабному удару.

Сегодня украинские СМИ со ссылкой на слова Гуменюк начали распространять информацию о якобы подготовке в России к очередному масштабному ракетному удару. Однако, как она пояснила РБК-Украина, речь шла о том, что РФ выдерживает определенную паузу между ударами по Украине. Это может как свидетельствовать о подготовке к чему-то масштабному, так и о том, что страна-агрессор понесла потери в авиации, поэтому взяла паузу.

"Речь идет о том, что если россияне выдерживают паузу (в ударах - ред.), то не исключено, что они готовятся к новой атаке. Сейчас мы видим, что они используют точечные атаки. Понятно, что сейчас на фоне потери самолетов они берут паузу. Соответственно, могут готовить массированную атаку", - говорит Гуменюк.

Однако пресс-секретарь отметила, что такая пауза в обстрелах не означает, что масштабная атака 100% состоится.

"Мы говорим о том, что они время от времени совершают массированные атаки. С пониманием того, какие на этой неделе у нас даты, можем предположить, что они могут готовить нечто подобное. Но это не означает, что россияне точно готовятся к атаке", - подчеркнула она.

Ракетный удар по Украине

Напомним, что последний масштабный ракетный обстрел РФ по Украине был в ночь с 15 на 16 февраля. Тогда около 2:00 по киевскому времени из аэродрома Оленья в Мурманской области вылетели шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Около 5 часов утра в ряде областей была объявлена воздушная тревога, которая впоследствии распространилась на всю территорию Украины. Воздушные силы сообщили о запуске россиянами ракет "Калибр" из Черного моря.

После 6 утра в Киеве раздались взрывы. Также громко работала ПВО в Днепре и Запорожье.

Во Львове зафиксирован прилет ракеты в черте города. В нескольких домах взрывной волной выбило окна.

Уничтожение самолетов РФ

До этого украинские военные сбили шесть бортов окупантов за последнюю неделю.

В частности, 19 февраля удалось "приземлить" два российских самолета на востоке. А 18 февраля ВСУ сбить российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.

А 17 февраля стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они также были сбиты на восточном фронте.

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