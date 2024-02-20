Росія готує масовану ракетну атаку? Гуменюк пояснила повідомлення, які поширюють ЗМІ

Росія взяла певну перерву та витримує паузу у масштабних ракетних ударах по території України. Це може свідчити про те, що агресор, ймовірно, готується до чергового масштабного удару.

Сьогодні українські ЗМІ з посиланням на слова Гуменюк почали поширювати інформацію про нібито підготовку в Росії до чергового масштабного ракетного удару. Однак, як вона пояснила РБК-Україна, мова йшла про те, що РФ витримує певну паузу між ударами по Україні. Це може як свідчити про підготовку до чогось масштабного, так і про те, що країна-агресор зазнала втрат в авіації, тому взяла паузу.

"Мова йде про те, що якщо росіяни витримують паузу (в ударах - ред.), то не виключено, що вони готуються до нової атаки. Зараз ми бачимо, що вони використовують точкові атаки. Зрозуміло, що зараз на тлі втрати літаків вони беруть паузу. Відповідно, можуть готувати масовану атаку", - каже Гуменюк.

Однак речниця зауважила, що така пауза в обстрілах не означає, що масштабна атака 100% відбудеться.

"Ми говоримо про те, що вони час від часу вчиняють масовані атаки. З розумінням того, які цього тижня у нас дати, можемо припустити, що вони можуть готувати щось подібне. Але це не означає, що росіяни точно готуються до атаки", - підкреслила вона.

Ракетний удар по Україні

Нагадаємо, що останній масштабний ракетний обстріл РФ по Україні був в ніч з 15 на 16 лютого. Тоді близько 2:00 за київським часом з аеродрому Оленья в Мурманській області вилетіли шість стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Близько 5 години ранку в низці областей було оголошено повітряну тривогу, яка згодом розповсюдилася на всю територію України. Повітряні сили повідомили про запуск росіянами ракет "Калібр" з Чорного моря.

Після 6 ранку в Києві пролунали вибухи. Також гучно працювала ППО у Дніпрі та Запоріжжі.

У Львові зафіксовано приліт ракети в межах міста. У кількох будинках вибуховою хвилею вибило вікна.

Знищення літаків РФ

До цього українські військові збили шість бортів окупантів за останній тиждень.

Зокрема 19 лютого вдалось "приземлити" два російських літаки на сході. А 18 лютого ЗСУ збити російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.

А 17 лютого, стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.

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