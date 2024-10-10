Россия готовит кампанию против Украины и Турции: что известно

Россия планирует кампанию по дискредитации военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации (ЦПИ).

По данным Центра, в конце октября через пропагандистский канал Russia Today российские спецслужбы планируют обнародовать серию дезинформационных материалов о том, как Украина якобы без ведома США торгует оружием с Турцией в интересах турецких частных компаний.

"В налаживании таких поставок пропагандисты будут обвинять Министра обороны Украины. Продвигается вымышленная версия, что для перевозки оружия в Турцию якобы используются самолеты, которые доставляют вооружение и военную технику из Турции в Украину. Вроде бы обратным рейсом в Турцию они перевозят списанную, трофейную", - объяснили в ЦПИ.

Центр пояснил, что с помощью этой кампании российские спецслужбы постараются дискредитировать военно-политическое руководство Украины и разрушить отношения Украины с союзниками.