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Россия готовит кампанию против Украины и Турции: что известно

Украина, Четверг 10 октября 2024 17:59
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Россия готовит кампанию против Украины и Турции: что известно Фото: Россия готовит кампанию против Украины и Турции (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия планирует кампанию по дискредитации военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации (ЦПИ).

По данным Центра, в конце октября через пропагандистский канал Russia Today российские спецслужбы планируют обнародовать серию дезинформационных материалов о том, как Украина якобы без ведома США торгует оружием с Турцией в интересах турецких частных компаний.

"В налаживании таких поставок пропагандисты будут обвинять Министра обороны Украины. Продвигается вымышленная версия, что для перевозки оружия в Турцию якобы используются самолеты, которые доставляют вооружение и военную технику из Турции в Украину. Вроде бы обратным рейсом в Турцию они перевозят списанную, трофейную", - объяснили в ЦПИ.

Центр пояснил, что с помощью этой кампании российские спецслужбы постараются дискредитировать военно-политическое руководство Украины и разрушить отношения Украины с союзниками.

Напомним, что на днях у лидера Турции Реджепа Таипа Эрдогана заявили, что Турция отстаивает возвращение территорий Украины, включая Крым.

Турция также неоднократно заявляла о своем желании выступить посредником и способствовать обменам пленными. Власти Турции призывают Украину и Россию к переговорам.

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