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Росія готує кампанію проти України та Туреччини: що відомо

Україна, Четвер 10 жовтня 2024 17:59
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Росія готує кампанію проти України та Туреччини: що відомо Фото: Росія готує кампанію проти України та Туреччини (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія планує кампанію з дискредитації військово-технічного співробітництва між Україною та Туреччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації (ЦПД).

За даними Центру, наприкінці жовтня через пропагандистський канал Russia Today російські спецслужби планують оприлюднити серію дезінформаційних матеріалів про те, як Україна нібито без відома США здійснює торгівлю зброєю з Туреччиною в інтересах турецьких приватних компаній.

"У налагодженні таких поставок пропагандисти звинувачуватимуть Міністра оборони України. Просуватиметься вигадана версія, що для перевезення зброї до Туреччини буцімто використовуються літаки, які доставляють озброєння та військову техніку з Туреччини до України. Начебто зворотнім рейсом до Туреччини вони перевозять списану, трофейну та іншу зброю", - пояснили в ЦПД.

Центр пояснив, що за допомогою цієї кампанії російські спецслужби намагатимуться дискредитувати військово-політичне керівництво України та зруйнувати відносини України із союзниками.

Нагадаємо, що днями у лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана заявили, що Туреччина відстоює повернення територій Україні, включаючи Крим.

Зауважимо, що Туреччина також неодноразово заявляла про своє бажання виступити посередником та сприяти обмінам полоненими. Влада Туреччини закликає Україну та Росію до переговорів.

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