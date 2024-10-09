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У Эрдогана заявили, что отстаивают возвращение территорий Украине, включая Крым

Анкара, Среда 09 октября 2024 09:29
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У Эрдогана заявили, что отстаивают возвращение территорий Украине, включая Крым Фото: у Эрдогана заявили, что отстаивают возвращение оккупированных территорий Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Турция поддерживает территориальную цельность и суверенитет Украины. Также Анкара поддерживает возвращение оккупированных территорий, включая Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного советника президента Турции Ялчина Топчу, которого цитирует "Укринформ".

Соответствующее заявление советник Реджепа Таипа Эрдогана сделал на встрече с заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариманом Джелялом.

"Турция, поддерживающая территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, также на всех платформах отстаивает, что возвращение оккупированных территорий, включая Крым, является требованием международного права", - сказал он.

Топчу также отметил, что Турция стремится, чтобы продолжающаяся оккупация и война в Украине, Газе и Ливане закончились.

Джелял во время визита в Турцию рассказал о ситуации в оккупированном Россией Крыму, притеснениях крымских татар и преступлениях российских оккупантов. Это первая поездка Джеляла в Турцию после освобождения из российского плена.

На встрече представители также выразили надежду, что Турции, в частности в лице Эрдогана, поспособствует освобождению из российского плена крымских татар и других украинцев.

Отношение Турции к войне

Турция не раз заявляла, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Тем не менее, Анкара во время войны в Украине не прекратила экономическое сотрудничество с Россией.

Турция также заявляла о своем желании выступить посредником и содействовать обмену пленными. Власти Турции призывают Украину и Россию к переговорам.

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