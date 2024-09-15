Турция призвала к мирным переговорам с учетом интересов Украины
Турция стремится к скорейшему завершению войны в Украине. Для этого они предлагают использовать мирные переговоры с учетом интересов Украины.
Об этом заявил генеральный директор по вопросам международной безопасности МИД Турции Басат Озтюрк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Озтюрк отметил, что Турция "без колебаний" поддерживает Украину, поскольку она является "соседом, исторически братской, сестринской страной". В то же время, он подчеркнул, что поддержка обусловлена не только вопросом крымских татар.
"Мы считаем весь украинский народ также нашими сестрами и братьями, поэтому я действительно болею за них всем сердцем", - отметил представитель турецкого МИД.
По его словам, Турция не хочет затягивать российско-украинскую войну. Однако он подчеркнул, что это не значит, что Украина должна сдаться.
"Ни одна война не продолжалась вечно. В условиях заключения мира этой войны также должно быть, безусловно, соблюдение легитимных и законных интересов украинского народа", - отметил Озтюрк.
Напомним, что Украина и Россия не ведут прямые переговоры по окончании войны. Несмотря на некоторые слухи в СМИ, якобы уже прошедшие секретные переговоры между Украиной и Россией по частичному прекращению огня, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что это неправда.
"Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия, я никому их не давал", - подчеркнул Зеленский.
В то же время, Украина подготовила план победы, с помощью которого возможно окончание войны. Подробнее о нем, можно узнать в материале РБК-Украина.
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