Россия два дня подряд массированно атакует объекты "Нафтогаза": подробности о разрушениях

Россия в течение двух дней непрерывно атакует объекты "Нафтогаза" в Харьковской и Черниговской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления НАК "Нафтогаз" Сергея Корецкого.

Он рассказал, что под ударами находятся объекты хранения газа и производственные мощности. По словам Корецкого, россияне применили 60 ударных дронов - в результате атак есть разрушения.

"Как только ситуация с безопасностью позволит, наши специалисты вместе с подразделениями ГСЧС проведут оценку последствий и начнут их ликвидацию", подчеркнул он.

Атаки на нефтегазовую систему

В последнее время Россия систематически бьет по объектам группы "Нафтогаз" по всей Украине. Только с начала года зафиксировано уже два десятка вражеских атак на предприятия компании.

В частности, в течение суток 24 февраля российские захватчики снова атаковали газодобывающую инфраструктуру "Нафтогаза". Под удар попал объект в Харьковской области.

Ранее, в ночь на 20 февраля россияне атаковали ударными дронами нефтегазовую инфраструктуру на Полтавщине. В результате вражеского обстрела возник пожар и есть разрушения.