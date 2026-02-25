ua en ru
Россия два дня подряд массированно атакует объекты "Нафтогаза": подробности о разрушениях

Украина, Среда 25 февраля 2026 18:20
UA EN RU
Россия два дня подряд массированно атакует объекты "Нафтогаза": подробности о разрушениях Фото: РФ продолжает наносить удары по объектам "Нафтогаза" (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерий Ульяненко

Россия в течение двух дней непрерывно атакует объекты "Нафтогаза" в Харьковской и Черниговской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления НАК "Нафтогаз" Сергея Корецкого.

Читайте также: РФ массированно ударила дронами по "Нафтогазу" на Харьковщине

Он рассказал, что под ударами находятся объекты хранения газа и производственные мощности. По словам Корецкого, россияне применили 60 ударных дронов - в результате атак есть разрушения.

"Как только ситуация с безопасностью позволит, наши специалисты вместе с подразделениями ГСЧС проведут оценку последствий и начнут их ликвидацию", подчеркнул он.

Атаки на нефтегазовую систему

В последнее время Россия систематически бьет по объектам группы "Нафтогаз" по всей Украине. Только с начала года зафиксировано уже два десятка вражеских атак на предприятия компании.

В частности, в течение суток 24 февраля российские захватчики снова атаковали газодобывающую инфраструктуру "Нафтогаза". Под удар попал объект в Харьковской области.

Ранее, в ночь на 20 февраля россияне атаковали ударными дронами нефтегазовую инфраструктуру на Полтавщине. В результате вражеского обстрела возник пожар и есть разрушения.

Кроме того, в ночь на 8 февраля дроны ударили по объектам на Полтавщине. Из-за прямых попаданий и падения обломков на предприятиях возникли пожары, а часть оборудования была полностью разрушена.

Уже на следующие сутки, 9 февраля, оккупанты снова атаковали производственные мощности "Нафтогаза" в других регионах. В обоих случаях обошлось без пострадавших, а огонь удалось оперативно потушить.

Ранее, 27 января, под ударом российских захватчиков оказался объект критической инфраструктуры на Львовщине, где также возник масштабный пожар.

