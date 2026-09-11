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Россия второй раз за день ударила по офису в Киеве

19:06 11.09.2026 Пт
1 мин
Под ударом оказалось офисное здание в Подольском районе
aimg Валерий Ульяненко
Россия второй раз за день ударила по офису в Киеве Фото: россияне ударили по офису в Киеве (ГСЧС)
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Вечером в пятницу, 11 сентября, российские оккупанты ударили по Киеву. Есть попадание в офисное здание, в сети пишут об очередном "прилете" по АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской МВА и сообщение мэра города Виталия Кличко.

"По предварительной информации, в Подольском районе попадание БпЛА по офисному зданию", - отметила военная администрация.

Кличко сообщил, что, предварительно, попадание произошло в 5-этажное офисное здание в Подольском районе, которое уже находилось под вражеским ударом сегодня днем.

Кроме того, в сети пишут об очередном прилете по АЗС в Киеве.

"В результате повторного попадания по офисному зданию в Подольском районе произошло также возгорание в складском здании рядом. Экстренные службы на месте", - заявил Кличко.

Напомним, в ночь на сегодня российские оккупанты атаковали столицу ударными дронами. В результате вражеских ударов вспыхнул пожар в 9-этажном жилом доме, есть пострадавшие.

Кроме того, в Подольском районе Киева вражеский дрон попал в офисное здание. На уровне четвертого этажа возникло возгорание, повлекшее разрушение и пожар сразу в двух расположенных рядом сооружениях.

Также утром россияне реактивными дронами ударили по двух АЗС "Укрнафты" на Троещине и Почайной, по одной заправке был нанесен двойной удар.

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