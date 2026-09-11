ua en ru
Пт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія другий раз за день вдарила по офісу в Києві

19:06 11.09.2026 Пт
1 хв
Під ударом опинилась офісна будівля у Подільському районі
aimg Валерій Ульяненко
Росія другий раз за день вдарила по офісу в Києві Фото: росіяни вдарили по офісу в Києві (ДСНС)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Ввечері у п'ятницю, 11 вересня, російські окупанти вдарили по Києву. Є влучання в офісну будівлю, в мережі пишуть про черговий "приліт" по АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської МВА і допис мера міста Віталія Кличка

"За попередньою інформацією, У Подільському районі влучання БпЛА по офісній будівлі", - зазначила військова адміністрація.

Кличко повідомив, що, попередньо, влучання відбулося в 5-поверхову офісну будівлю у Подільському районі, яка вже перебувала під ворожим ударом сьогодні вдень.

Крім того, в мережі пишуть про черговий приліт по АЗС у Києві.

"Внаслідок повторного влучання по офісній будівлі в Подільському районі, сталося також загоряння в складській будівлі поруч. Екстрені служби на місці", - заявив Кличко.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні російські окупанти атакували столицю ударними дронами. Внаслідок ворожих ударів спалахнула пожежа в 9-поверховому житловому будинку, є постраждалі.

Крім того, у Подільському районі Києва ворожий дрон влучив в офісну будівлю. На рівні четвертого поверху виникло загоряння, яке спричинило руйнування та пожежу одразу у двох розташованих поруч спорудах.

Також зранку росіяни реактивними дронами вдарили по двох АЗС "Укрнафти" на Троєщині та Почайній, по одній заправці було здійснено подвійний удар.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Віталий Кличко Війна в Україні
Новини
Росія ударила по Дніпру: 12 поранених, пожежі та руйнування (фото, відео)
Росія ударила по Дніпру: 12 поранених, пожежі та руйнування (фото, відео)
Аналітика
Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech