Росія другий раз за день вдарила по офісу в Києві
Ввечері у п'ятницю, 11 вересня, російські окупанти вдарили по Києву. Є влучання в офісну будівлю, в мережі пишуть про черговий "приліт" по АЗС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської МВА і допис мера міста Віталія Кличка
"За попередньою інформацією, У Подільському районі влучання БпЛА по офісній будівлі", - зазначила військова адміністрація.
Кличко повідомив, що, попередньо, влучання відбулося в 5-поверхову офісну будівлю у Подільському районі, яка вже перебувала під ворожим ударом сьогодні вдень.
Крім того, в мережі пишуть про черговий приліт по АЗС у Києві.
"Внаслідок повторного влучання по офісній будівлі в Подільському районі, сталося також загоряння в складській будівлі поруч. Екстрені служби на місці", - заявив Кличко.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні російські окупанти атакували столицю ударними дронами. Внаслідок ворожих ударів спалахнула пожежа в 9-поверховому житловому будинку, є постраждалі.
Крім того, у Подільському районі Києва ворожий дрон влучив в офісну будівлю. На рівні четвертого поверху виникло загоряння, яке спричинило руйнування та пожежу одразу у двох розташованих поруч спорудах.
Також зранку росіяни реактивними дронами вдарили по двох АЗС "Укрнафти" на Троєщині та Почайній, по одній заправці було здійснено подвійний удар.