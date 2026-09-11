Росія другий раз за день вдарила по офісу в Києві

Ввечері у п'ятницю, 11 вересня, російські окупанти вдарили по Києву. Є влучання в офісну будівлю, в мережі пишуть про черговий "приліт" по АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської МВА і допис мера міста Віталія Кличка

"За попередньою інформацією, У Подільському районі влучання БпЛА по офісній будівлі", - зазначила військова адміністрація.

Кличко повідомив, що, попередньо, влучання відбулося в 5-поверхову офісну будівлю у Подільському районі, яка вже перебувала під ворожим ударом сьогодні вдень.

Крім того, в мережі пишуть про черговий приліт по АЗС у Києві.

"Внаслідок повторного влучання по офісній будівлі в Подільському районі, сталося також загоряння в складській будівлі поруч. Екстрені служби на місці", - заявив Кличко.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні російські окупанти атакували столицю ударними дронами. Внаслідок ворожих ударів спалахнула пожежа в 9-поверховому житловому будинку, є постраждалі.