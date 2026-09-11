В Киеве дрон попал в офис: произошел пожар, есть разрушения

Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Подольском районе Киева беспилотник попал в офисное здание. На уровне четвертого этажа возникли возгорание и разрушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко .

В Подольском районе Киева беспилотник попал в офисное здание. На уровне четвертого этажа возникли возгорание и разрушение. Пожар вспыхнул и в рядом расположенном одноэтажном бытовом здании.