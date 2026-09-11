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В Киеве дрон попал в офис: произошел пожар, есть разрушения

13:34 11.09.2026 Пт
1 мин
Пожар вспыхнул сразу в двух зданиях рядом
aimg Валерия Абабина
В Киеве дрон попал в офис: произошел пожар, есть разрушения Фото: Спасатели ГСЧС (facebook.com DSNSKyi.jpg)
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В Подольском районе Киева беспилотник попал в офисное здание. На уровне четвертого этажа возникли возгорание и разрушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко .

В Подольском районе Киева беспилотник попал в офисное здание. На уровне четвертого этажа возникли возгорание и разрушение.

Пожар вспыхнул и в рядом расположенном одноэтажном бытовом здании.

Напомним, в ночь на 11 сентября россияне атаковали Киев ударными дронами - в Днепровском районе вспыхнула 9-этажка , пострадали восемь человек.

В то же утро враг реактивными дронами ударил по две АЗС "Укрнафты" на Троещине и Почайной, по одной заправке – повторно.

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