В Киеве дрон попал в офис: произошел пожар, есть разрушения
13:34 11.09.2026 Пт
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Пожар вспыхнул сразу в двух зданиях рядом
Фото: Спасатели ГСЧС (facebook.com DSNSKyi.jpg)
В Подольском районе Киева беспилотник попал в офисное здание. На уровне четвертого этажа возникли возгорание и разрушение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко .
В Подольском районе Киева беспилотник попал в офисное здание. На уровне четвертого этажа возникли возгорание и разрушение.
Пожар вспыхнул и в рядом расположенном одноэтажном бытовом здании.
Напомним, в ночь на 11 сентября россияне атаковали Киев ударными дронами - в Днепровском районе вспыхнула 9-этажка , пострадали восемь человек.
В то же утро враг реактивными дронами ударил по две АЗС "Укрнафты" на Троещине и Почайной, по одной заправке – повторно.