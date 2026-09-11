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В Киеве в 9-этажке пожар после атаки РФ, есть пострадавшие

04:36 11.09.2026 Пт
2 мин
Угрозу дронов объявили около трех ночи
aimg Юлия Маловичко
В Киеве в 9-этажке пожар после атаки РФ, есть пострадавшие Иллюстративное фото: работники ГСЧС на ликвидации пожара (facebook.com/DSNSKyiv)
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Россияне в ночь на пятницу, 11 сентября, атаковали столицу ударными дронами. В результате возникло возгорание в 9-этажном жилом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГВА.

Воздушные Силы в 3:19 известили о реактивном дроне мимо Украинки курсом на Киев, а через несколько минут в небе столицы были слышны взрывы.

Впоследствии стало известно, что в Днепровском районе вспыхнул пожар в 9-этажном жилом доме.

Столичные паблики опубликовали кадры пожара – на них заметно сильное возгорание, огонь охватил сразу несколько этажей, охватив в том числе балконы.

Воздух тревогу отменили в четыре утра, а позже в КМВА сообщилиои о двух пострадавших в результате пожара в Днепровском районе.

Следует отметить, что накануне около полуночи россияне также атаковали дронами Киевскую область. В результате обстрела в регионе повредило дома и производственные помещения,сообщалось о пожаре на складе после одного из прилетов.

Глава Киевской МВА Тимур Ткаченко заявил, что в Бучанском районе пожар произошел на складе гражданского назначения. Сообщение прозвучало на фоне недавних взрывов на складах военного назначения в Киевской области, что привело к многочисленным жертвам, пострадавшим и другим потерям.

Как известно, речь идет о взрывах возле Житомирской трассы , также произошедшей в Бучанском районе. Сообщалось о сотнях пострадавших и эвакуации населения.

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