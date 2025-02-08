Северная Корея будет производить дроны, которые разработает вместе с Россией, - NHK

Северная Корея начнет производить боевые беспилотники. Дроны будут разработаны совместно с Россией в обмен на отправку войск КНДР на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

Издание, ссылаясь на источники, отмечает, что две страны достигли соглашения, согласно которому Северная Корея получает техническую помощь от России для разработки нескольких типов беспилотников для массового производства.

NHK предполагает, что соглашение было заключено на фоне укрепления военных связей между Москвой и Пхеньяном. Собеседники издания указывают, что соглашение о разработке дронов было заключено в обмен на отправку Северной Кореей солдат для войны против Украины.

В то же время источники издания говорят, что Россия не хочет поддерживать Северную Корею в разработке ядерного оружия. По их словам, Москва обеспокоена проведением Пхеньяном ядерных испытаний. Это может осложнить отношения КНДР с США и соседними странами, включая Китай.