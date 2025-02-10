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Какие российские дроны могут начать собирать в КНДР: предположение Defense Express

Понедельник 10 февраля 2025 17:11
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Какие российские дроны могут начать собирать в КНДР: предположение Defense Express Фото: дроны "Гербера" могут начать собирать в Северной Корее (скриншот видео)
Автор: Иван Носальский

Северокорейцы вряд ли быстро начнут собирать дроны "Шахед" или "Ланцет". Вместо этого они, вероятно, могут производить самые примитивные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Издание напоминает, что еще с прошлого года Северная Корея показывает "собственные" дроны, которые являются копиями Harop (израильский ударный беспилотник) и Hero 400 (дрон, который разработали израильская компания UVision и немецкая Rheinmetall). При этом характеристики северокорейских беспилотников хуже.

Как пишет Defense Express, пока что в Северной Корее не могут производить высокотехнологические беспилотники, поэтому речь может идти о более примитивных.

В частности, северокорейцы могут собирать российский беспилотник "Молния", конструкция которого максимально простая. При этом такой дрон может нести противотанковые мины в качестве боевой части.

Еще один дрон, который потенциально могут производить в КНДР, - "Привет-82". Его радиус действия составляет до 30 километров.

Также Defense Express предполагает, что северокорейцы, вероятно, могут начать производство беспилотников "Гербера", который собирается из пенопласта и является ложной целью.

Издание уточняет, что комплектующие для сборки таких беспилотников КНДР может заказывать у Китая.

Договор между Россией и КНДР

Напомним, ранее японское издание NHK написало, что Северная Корея получит от России помощь в сфере производства беспилотников. Такое производство хотят сделать массовым.

Так страна-агрессор "отплатит" Пхеньяну за отправку северокорейских войск на войну против Украины.

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