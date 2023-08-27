RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия на дежурство в Черное море вывела ракетоноситель: сколько "Калибров"

Фото: Россия на чередование в Черное море вывела ракетоноситель (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Валерия Полищук

Россияне возобновили дежурство ракетоносителей в Черном море. Из-за этого есть высокая угроза ракетных обстрелов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Из Новороссийска вышел фрегат "Адмирал Эссен". Снаряжение такого ракетоносителя - 8 "Калибров".

"Уровень ракетной угрозы остается высоким. Прислушивайтесь к сигналам воздушных тревог. Действуйте оперативно и собранно", - призвали военные.

Ракетные удары РФ по Украине ночью 27 августа

Этой ночью войска РФ устроили очередную воздушную атаку по территории Украины, и воздушная тревога была объявлена по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, оккупанты выпустили группу ракет из авиации Ту-95МС. Залетев на территорию Украины, вражеские ракеты были зафиксированы во многих областях – они часто меняли курс.

Системы ПВО, в частности, работали в Черкасской области, а также на подступах к Киеву, где были слышны звуки взрывов в результате воздушного боя при отражении атаки.

Позже стало известно, что летевшие на Киев ракетные противники были сбиты, и в столице разрушений и жертв нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЧорне мореВойна России против Украины