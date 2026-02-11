Россия строит новую военную базу под Мелитополем: "АТЕШ" показал фото и координаты

По данным агентов, круглосуточное наблюдение ведется за территорией, которую занял 291 гвардейский мотострелковый полк ВС РФ. Координаты объекта: 46.930529, 35.417587.

Как отмечают партизаны, на месте активно работает строительная техника. Оккупанты возводят капитальный полевой лагерь для размещения личного состава.

Отдельное внимание уделяют созданию учебного кластера - зафиксировано обустройство площадок для подготовки операторов беспилотников.

"Враг пытается создать тыловую базу для подготовки резервов и операторов дронов, надеясь, что в глубине оккупированной территории их не достанут. Это ошибка", - отметили партизаны.

Они добавили, что строительство происходит под полным контролем подполья, а координаты уже переданы Силам обороны Украины.

"Вместо новых казарм оккупантов ждет пламенный "привет"", - отметили в "АТЕШ".

Фото: "АТЕШ" показал строительство новой базы РФ в Мирном под Мелитополем