ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия не будет устанавливать новые границы в Украине, - Зеленский

Украина, Понедельник 29 сентября 2025 12:26
UA EN RU
Россия не будет устанавливать новые границы в Украине, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация не будет устанавливать новые границы в Украине.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Журналисты спросили у президента, готов ли он пойти на территориальные уступки, чтобы закончить войну. В ответ он повторил, что границы Украины определены ее конституцией.

"Россия не будет устанавливать новые границы в Украине", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что открыт к "дипломатическим" переговорам. По его словам, сейчас главное оружие, которое нужно Украине, - это "единство", и предупреждает о попытках разделить Европу.

Стоит также напомнить, что 23 президент США Дональд Трамп после встречи с Зеленским написал, что Украина может вернуть все свои территории, которые временно оккупировали россияне. И, по его мнению, даже "пойти немного дальше".

А России уже отреагировали на эти слова Трампа. В частности, министр иностранных дел Сергей Лавров нафантазировал, что любые заявления и расчеты на то, что Украина вернется к границам 2022 года якобы являются "политической слепотой".

Напомним, ранее Зеленский четко заявил, что вопрос "обмена территориями" будет обсуждаться на двусторонней встрече с Владимиром Путиным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Граница с Украиной Война в Украине
Новости
Трамп разрешил Украине бить вглубь России, но с оговоркой, - Келлог
Трамп разрешил Украине бить вглубь России, но с оговоркой, - Келлог
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен