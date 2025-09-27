Лавров после слов Трампа сделал заявление об Украине и "границах 2022 года"

Любые заявления и расчеты на то, что Украина вернется к границам 2022 года якобы являются "политической слепотой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, которого цитируют росСМИ .

Лавров таким образом отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который предположил, что Украина способна вернуть все свои территории и "пойти еще дальше".

"На счет границ 2022 года, по моему мнению, уже никто на них не рассчитывает, потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит", - заявил российский министр.