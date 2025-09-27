ua en ru
Лавров после слов Трампа сделал заявление об Украине и "границах 2022 года"

Россия, Суббота 27 сентября 2025 22:36
Лавров после слов Трампа сделал заявление об Украине и "границах 2022 года" Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Любые заявления и расчеты на то, что Украина вернется к границам 2022 года якобы являются "политической слепотой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, которого цитируют росСМИ.

Лавров таким образом отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который предположил, что Украина способна вернуть все свои территории и "пойти еще дальше".

"На счет границ 2022 года, по моему мнению, уже никто на них не рассчитывает, потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит", - заявил российский министр.

Напомним, что 23 сентября во время выступления на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским написал, что Украина может вернуть все свои территории, которые временно оккупировали россияне. И, по его мнению, даже "пойти немного дальше".

Трамп также заявил, что Россия бесцельно воюет уже три с половиной года. А "настоящая военная сила" должна была бы одержать победу за неделю. Это делает РФ очень похожей на "бумажного тигра". Абсолютно те же самые тезисы Трамп повторил 26 сентября, во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

