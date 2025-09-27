Россия будет выдавать соцвыплаты жителям ВОТ Украины "цифровыми рублями", - ЦПД

Кремль будет выдавать часть соцвыплат жителям временно оккупированных территорий в виртуальной валюте, подвязывая людей к полному финансовому контролю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

С 1 октября Россия запускает испытания "цифрового рубля". Новая форма национальной валюты будет применяться и на временно оккупированных территориях Украины. В частности, часть социальных выплат жителям планируют переводить в "цифровые деньги".

Массовый запуск

Полномасштабное внедрение "цифрового рубля" в России запланировано на 2026-2028 годы. Проект предусматривает постепенное подключение крупнейших банков и коммерческих компаний.

Средства будут храниться в специальных цифровых кошельках на платформе Центробанка, а доступ будет предоставляться через банковские мобильные приложения и интернет-банкинг.

Полный контроль над финансами

Введение "цифрового рубля" позволяет государству получить абсолютный контроль над транзакциями как физических, так и юридических лиц. Кремль сможет отслеживать любую покупку или финансовый поток.

Более того, власти будут иметь возможность ограничивать расходы "цифровых рублей" по месту жительства или категории товаров, блокировать счета без судебных решений, а также автоматически списывать налоги, штрафы и другие платежи.

Инструмент контроля

Официально запуск "цифрового рубля" подают как модернизацию финансовой системы. На самом же деле речь идет не об удобстве для граждан, а об очередном механизме тотального контроля над населением и бизнесом.

"Использование этой схемы на временно оккупированных территориях Украины свидетельствует о стремлении России еще глубже "интегрировать" их в "русский мир" и лишить местное население финансовой свободы", - отмечают в ЦПИ.