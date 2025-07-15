РФ усиливает давление на жителей оккупированных территорий, - ISW
Россия усиливает давление на жителей оккупированных территорий в попытке ускорить процесс паспортизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
"Российские оккупационные власти усиливают давление на жителей оккупированных территорий, требуя перерегистрировать SIM-карты с использованием российских документов, чтобы ускорить процесс паспортизации и усилить контроль над сетями связи", - пишут аналитики.
Отмечено, что оккупанты предпринимают шаги для дистанционной регистрации как можно большего количества SIM-карт. Крайним сроком установлено 1 ноября.
По данным аналитиков, также оккупанты устанавливают спутниковые антенны "Русский мир", чтобы укрепить контроль над информационным пространством и изолировать территории от всех источников новостей, кроме пророссийских.
Кроме того, Россия продолжает попытки внедрить "патриотические" учебные программы в школах на оккупированных территориях, пытаясь "русифицировать" украинских детей и молодежь. Учители получают инструкции о том, как рассказывать учащимся о Второй мировой войне, советских ветеранах и прочем.
"Россия использует мифологию Великой Отечественной войны как средство искоренения украинской исторической и социокультурной идентичности на оккупированных территориях. Русификация школ требует постоянного контроля со стороны российских чиновников", - добавили в ISW.
Планы Путина на восток Украины
Ранее издание Axios сообщило детали разговора российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Глава Кремля дал понять, что намерен наступать на восток Украины ближайшие пару месяцев.
Позже Трамп сказал французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что Путин "хочет забрать все".
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