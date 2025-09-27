ua en ru
Росія буде видавати соцвиплати жителям ТОТ України "цифровими рублями", - ЦПД

Субота 27 вересня 2025 15:28
Росія буде видавати соцвиплати жителям ТОТ України "цифровими рублями", - ЦПД
Автор: Савченко Юлія

Кремль буде видавати частину соцвиплат жителям тимчасово окупованих територій у віртуальній валюті, підв’язуючи людей до повного фінансового контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

З 1 жовтня Росія запускає випробування "цифрового рубля". Нова форма національної валюти буде застосовуватися і на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, частину соціальних виплат жителям планують переводити у "цифрові гроші".

Масовий запуск

Повномасштабне впровадження "цифрового рубля" у Росії заплановане на 2026-2028 роки. Проєкт передбачає поступове підключення найбільших банків та комерційних компаній.

Кошти зберігатимуться у спеціальних цифрових гаманцях на платформі Центробанку, а доступ надаватиметься через банківські мобільні додатки та інтернет-банкінг.

Повний контроль над фінансами

Запровадження "цифрового рубля" дозволяє державі отримати абсолютний контроль над транзакціями як фізичних, так і юридичних осіб. Кремль зможе відстежувати будь-яку покупку чи фінансовий потік.

Ба більше, влада матиме можливість обмежувати витрати "цифрових рублів" за місцем проживання або категорією товарів, блокувати рахунки без судових рішень, а також автоматично списувати податки, штрафи та інші платежі.

Інструмент контролю

Офіційно запуск "цифрового рубля" подають як модернізацію фінансової системи. Насправді ж ідеться не про зручність для громадян, а про черговий механізм тотального контролю над населенням і бізнесом.

"Використання цієї схеми на тимчасово окупованих територіях України свідчить про прагнення Росії ще глибше "інтегрувати" їх у "русскій мір" і позбавити місцеве населення фінансової свободи", - наголошують у ЦПД.

Росія посилює контроль на ТОТ України

Раніше ми писали, що окупанти встановлюють супутникові антени "Русскій мір", щоб зміцнити контроль над інформаційним простором та ізолювати території від усіх джерел новин, крім проросійських.

Нагадаємо, російські адміністрації на тимчасово окупованих територіях поширювали попередження про те, що українці, які не отримають паспорт РФ до 10 вересня, будуть депортовані.

Також Росія планують прискорити мобілізацію українців на тимчасово окупованих територіях. Через брак ресурсів окупанти покладатимуться на примусовий призов строкової служби, а також застосовуватимуть тиск і шантаж щодо затриманих та ув'язнених.

