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Россия будет наказана на организацию "выборов" на оккупированных территориях, - ЕС в ООН

Пятница 08 сентября 2023 23:48
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Россия будет наказана на организацию "выборов" на оккупированных территориях, - ЕС в ООН Фото: постоянный представитель ЕС при Организации Олаф Ског (twitter.com/OlofBSkoog)
Автор: Антон Малиновский

Россия, ее политическое руководство и другие причастные к организации "выборов" на оккупированных территориях лица будут привлечены к ответственности.

Об этом заявил постоянный представитель ЕС при Организации Олаф Ског во время заседания Совета Безопасности ООН, передает РБК-Украина.

"Россия, ее политическое руководство и другие причастные к организации этих незаконных, так называемых выборов, лица столкнутся с последствиями за эти незаконные действия", - сказал Ског.

Он также отметил, что псевдовыборы проходят "на фоне принудительной и незаконной выдачи Россией паспортов, в том числе и детям", а также массовых и систематических нарушений прав человека на оккупированных территориях Украины.

"Российские незаконные так называемые выборы на территориях Украины, находящиеся под временной военной оккупацией, ничтожны в соответствии с международным правом. Они не могут быть и не будут признаны", - заявил он.

"Выборы" на оккупированных территориях

10 сентября в РФ пройдут выборы разного уровня, в том числе и довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. В это же время оккупанты планируют провести псевдоголосование и на оккупированных территориях Украины.

В ЦНС ранее отмечали, что оккупанты для этого привозят из РФ "активистов", политтехнологов и наблюдателей. Недавно же стало известно, что под эти даты вызвали из отпусков всех "полицейских" регионов.

В США отреагировали на планы захватчиков, заявив, чтовсе причастные к "выборам" лица рискуют оказаться под санкциями.

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