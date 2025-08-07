ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия будет "петлять": политолог оценил перспективы встречи Трамп-Путин-Зеленский

Украина, Четверг 07 августа 2025 20:52
UA EN RU
Россия будет "петлять": политолог оценил перспективы встречи Трамп-Путин-Зеленский Фото: Путин будет "петлять" от встречи с Зеленским и, возможно, с Трампом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Корж, Дмитрий Олейник

Переговоры между США и Россией сейчас проходят очень оживленно. А вот от трехсторонней встречи лидеров российский режим будет, что называется, активно "петлять".

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Олег Саакян.

Саакян предположил, что переговоры сейчас ведутся в очень высоком темпе. Россия будет пытаться растянуть время: либо ничего не подписывать вообще, либо подписать какую-нибудь "дорожную карту" и максимально растянуть ее выполнение.

"Задача России сейчас - это "петлять", а не зафиксировать и выполнить. А Соединенные Штаты будут, скорее всего, настаивать на том, чтобы была подписана стартовая точка и прекращен огонь, а дальше уже со всеми будем разбираться", - отметил политолог.

Таки образом, по мнению Саакяна, процесс может растянуться надолго: каждый "кусок" мирных договоренностей будет отдельно обрабатываться и прописываться. Не исключается, что на фоне этого санкции против России введут, но, по "индийскому сценарию", с отсрочкой - например, после встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

"И вот горизонт. Трамп снова выигрывает недели, в которые дает России возможность быть конструктивным и продемонстрировать свою конструктивность. Просто раньше он мог просто говорить "через недели я скажу, что буду делать", а теперь уже внутренняя электоральная ситуация в Штатах и геополитическая Трампа поджимает. Что он должен проанонсировать, подписать, то есть сделать, а дальше уже тянуть время за счет введения в силу", - отметил политолог.

Шансы на встречу Трампа, Путина и Зеленского

По мнению Саакяна, встреча Трампа и Путина может состояться, даже на следующей неделе. Хотя для встречи сейчас, фактически, ничего не готово.

"Все ли готово для нее (встречи Трампа и Путина - ред.)? Нет. Может ли она сорваться? 100%. Или Россия будет "петлять" сейчас и пытаться или отсрочить ее, или повестку дня размыть? Бесспорно", - отметил он.

А вот относительно трехсторонней встречи - с участием президента Украины Владимира Зеленского - прогнозы не такие хорошие. Россия будет максимально "петлять", пытаясь уклониться от такого сценария.

Путину нужна встреча с Трампом, поскольку с Зеленским ему видеться ну очень не хочется. А Трампу нужна встреча Зеленского и Путина, поскольку президент США позиционирует себя, как посредник и не хочет брать ответственности за последствия его мирных усилий.

"Он хочет, чтобы это было между РФ и Украиной, а не между РФ и США. Соответственно, чтобы Трамп мог говорить, что "это все они, мы только помогли им сесть за стол и договориться и это не наша ответственность", - пояснил Саакян.

Политолог добавил, что в определенный момент США начнут настаивать на встрече, оказывая давление на Россию. Возможен даже вариант, когда будет встреча Трамп-Путин, а параллельно - Трамп-Зеленский. Но это так называемая "челночная дипломатия", а не то, что нужно Трампу.

"Потому что Трампу надо продемонстрировать, что это не его встреча с Путиным, где он его легитимизирует. А это встреча и с Путиным, и с Зеленским. Пусть даже не за одним столом", - резюмировал Саакян.

Встреча Трампа, Зеленского и Путина: что известно

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф 6 августа посетил Москву, где провел встречу с Путиным. В частности обсуждался вопрос проведения встречи лидеров. По данным СМИ, Трамп якобы намерен встретиться с Путиным на следующей неделе, а после того организовать трехстороннюю встречу с участием Зеленского.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков 7 августа заявил, что Россия и США договорились о проведении в ближайшие дни встречи Трампа и Путина, в частности, уже определили место. Сам диктатор заявил, что такая встреча может состояться в ОАЭ.

В то же время любимая газета Трампа, New York Post, заявила, что президент США встретится с Путиным только при условии, если тот согласится на встречу с Зеленским. В противном случае встреч не будет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Новости
Украина "за" перемирие в небе, а участие Европы в переговорах обсуждают с Трампом, - источники
Украина "за" перемирие в небе, а участие Европы в переговорах обсуждают с Трампом, - источники
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики