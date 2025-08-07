Россия будет "петлять": политолог оценил перспективы встречи Трамп-Путин-Зеленский

Переговоры между США и Россией сейчас проходят очень оживленно. А вот от трехсторонней встречи лидеров российский режим будет, что называется, активно "петлять".

Саакян предположил, что переговоры сейчас ведутся в очень высоком темпе. Россия будет пытаться растянуть время: либо ничего не подписывать вообще, либо подписать какую-нибудь "дорожную карту" и максимально растянуть ее выполнение.

"Задача России сейчас - это "петлять", а не зафиксировать и выполнить. А Соединенные Штаты будут, скорее всего, настаивать на том, чтобы была подписана стартовая точка и прекращен огонь, а дальше уже со всеми будем разбираться", - отметил политолог.

Таки образом, по мнению Саакяна, процесс может растянуться надолго: каждый "кусок" мирных договоренностей будет отдельно обрабатываться и прописываться. Не исключается, что на фоне этого санкции против России введут, но, по "индийскому сценарию", с отсрочкой - например, после встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

"И вот горизонт. Трамп снова выигрывает недели, в которые дает России возможность быть конструктивным и продемонстрировать свою конструктивность. Просто раньше он мог просто говорить "через недели я скажу, что буду делать", а теперь уже внутренняя электоральная ситуация в Штатах и геополитическая Трампа поджимает. Что он должен проанонсировать, подписать, то есть сделать, а дальше уже тянуть время за счет введения в силу", - отметил политолог.

Шансы на встречу Трампа, Путина и Зеленского

По мнению Саакяна, встреча Трампа и Путина может состояться, даже на следующей неделе. Хотя для встречи сейчас, фактически, ничего не готово.

"Все ли готово для нее (встречи Трампа и Путина - ред.)? Нет. Может ли она сорваться? 100%. Или Россия будет "петлять" сейчас и пытаться или отсрочить ее, или повестку дня размыть? Бесспорно", - отметил он.

А вот относительно трехсторонней встречи - с участием президента Украины Владимира Зеленского - прогнозы не такие хорошие. Россия будет максимально "петлять", пытаясь уклониться от такого сценария.

Путину нужна встреча с Трампом, поскольку с Зеленским ему видеться ну очень не хочется. А Трампу нужна встреча Зеленского и Путина, поскольку президент США позиционирует себя, как посредник и не хочет брать ответственности за последствия его мирных усилий.

"Он хочет, чтобы это было между РФ и Украиной, а не между РФ и США. Соответственно, чтобы Трамп мог говорить, что "это все они, мы только помогли им сесть за стол и договориться и это не наша ответственность", - пояснил Саакян.

Политолог добавил, что в определенный момент США начнут настаивать на встрече, оказывая давление на Россию. Возможен даже вариант, когда будет встреча Трамп-Путин, а параллельно - Трамп-Зеленский. Но это так называемая "челночная дипломатия", а не то, что нужно Трампу.

"Потому что Трампу надо продемонстрировать, что это не его встреча с Путиным, где он его легитимизирует. А это встреча и с Путиным, и с Зеленским. Пусть даже не за одним столом", - резюмировал Саакян.