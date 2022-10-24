Кулеба пригласил МАГАТЭ проверить объекты, которые РФ выдает за места разработки "грязной бомбы"
Украина официально пригласила Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) проверить объекты, которые РФ описывает как места разработки "грязной бомбы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Украины.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно отправить экспертов на мирные объекты в Украину, которые РФ лживо описывает как места разработки "грязной бомбы", - заявил Кулеба.
Гросси согласился на такое предложение. Как заявил Кулеба, Украина была и остается прозрачной.
"Нам нечего прятать", - добавил Кулеба.
Россия начала вбрасывать информацию о якобы "провокации" Украины еще 23 октября. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по телефону коллегам из Франции и Германии и заявил, что Украина собирается использовать "грязную бомбу".
Эту же информацию озвучил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . По их словам, работы по созданию грязной бомбы находятся на финальной стадии, а собирать их могли якобы с помощью Харьковского физико-технического института или института ядерных исследований при академии наук в Киеве. Подробнее об этом – в материале РБК-Украина .
Начальник Генштаба РФгенерал армии Валерий Герасимов в телефонных разговорах с начальником Штаба обороны Британии и главой комитета начальников штабов США рассказал им о якобы создаваемой "грязной бомбой" Украине.
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