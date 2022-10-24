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Кулеба пригласил МАГАТЭ проверить объекты, которые РФ выдает за места разработки "грязной бомбы"

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Украина, Понедельник 24 октября 2022 21:14
Кулеба пригласил МАГАТЭ проверить объекты, которые РФ выдает за места разработки "грязной бомбы" Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина официально пригласила Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) проверить объекты, которые РФ описывает как места разработки "грязной бомбы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно отправить экспертов на мирные объекты в Украину, которые РФ лживо описывает как места разработки "грязной бомбы", - заявил Кулеба.

Гросси согласился на такое предложение. Как заявил Кулеба, Украина была и остается прозрачной.

"Нам нечего прятать", - добавил Кулеба.

Россия начала вбрасывать информацию о якобы "провокации" Украины еще 23 октября. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по телефону коллегам из Франции и Германии и заявил, что Украина собирается использовать "грязную бомбу".

Эту же информацию озвучил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . По их словам, работы по созданию грязной бомбы находятся на финальной стадии, а собирать их могли якобы с помощью Харьковского физико-технического института или института ядерных исследований при академии наук в Киеве. Подробнее об этом – в материале РБК-Украина .

Начальник Генштаба РФгенерал армии Валерий Герасимов в телефонных разговорах с начальником Штаба обороны Британии и главой комитета начальников штабов США рассказал им о якобы создаваемой "грязной бомбой" Украине.

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