МАГАТЭ проверит два ядерных объекта в Украине, - Гросси

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии на этой неделе проведут проверку двух ядерных объектов на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт МАГАТЭ.

Миссия прибудет в ответ на запрос украинского правительства, который был подан после того, как Россия сделала фейковые заявления о разработке Киевом "грязной бомбы".

"Целью визитов по обеспечению гарантий на этой неделе является выявление любой возможной незаявленной ядерной деятельности и материалов, связанных с разработкой "грязных бомб", - отметили в организации.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси указал, что инспекторы проведут независимую проверку в двух местах, чтобы заверить, что там нет незаявленных ядерных материалов и деятельности.

"Как только наши проверки будут завершены, мы оценим результаты и проинформируем о выводах в соответствии со стандартной практикой гарантий. Однако, зная интерес и срочность этого вопроса, МАГАТЭ также даст выводы Совету управляющих, а сразу после этого - общественности", - подчеркнул чиновник.

К слову, Гросси представит Совету безопасности ООН обновленную информацию по этому вопросу на закрытом заседании 27 октября.