Лукашенко припугнул "уничтожением независимости" Украины и дал совет Зеленскому

Украина может исчезнуть как государство, поэтому президенту Владимиру Зеленскому нужно сесть и договориться и действовать необходимо срочно.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил диктатор Республики Беларусь Александр Лукашенко в комментарии кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Лукашенко отметил, что ранее склонялся к мысли обвинять европейских лидеров и саму Европу в неспособности договориться, но в последние дни он получил "массу информации", которая заставила его пересмотреть позицию.

Давление на Зеленского

По словам диктатора, "дело не в США, которые очень хотят продвижения здесь, не в России, которая готова к продвижению, и не в европейских лидерах, а скорее во Владимире Зеленском".

Лукашенко считает, что на украинского лидера может оказываться "мощное давление", и тогда под влиянием этого давления, "будут приняты соответствующие решения".

"Однако действовать следует срочно. Россия продвигается на фронте, я это говорю ответственно, поскольку ежедневно это наблюдаю фактически, и это может привести к исчезновению Украины как государства", - сказал Лукашенко.

При этом он не привел никаких конкретных фактов или уточнений, какое именно продвижение на фронте имеет в виду.

"Угроза" на Западе

Лукашенко также пугает Украину тем, что ее западные соседи якобы "видят себя в Западной Украине" и могут пытаться отобрать часть территории, как это было до начала "Великой Отечественной войны".

"Поэтому там замес очень серьезный. И хотелось бы, чтобы президент Украины услышал мои предложения и понял, что счастья ему на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств, поэтому надо сесть и договориться", - считает диктатор.

Tomahawk завтра не полетит

Комментируя возможность передачи Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk, Лукашенко посоветовал "успокоиться".

Диктатор отметил, что у нашего друга Дональда (Трампа - ред.) "существует определенная тактика по ведению работы по самым острым вопросам".

"Поэтому он где-то наклоняет соответствующие органы власти и людей, где-то действует жестче, а потом немного отпускает и отходит. Поэтому не надо воспринимать это прямо, что завтра оно и полетит", - сказал он.

Напоследок Лукашенко грозно добавил, что "против любого яда есть противоядие".