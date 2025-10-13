Лукашенко припугнул "уничтожением независимости" Украины и дал совет Зеленскому
Украина может исчезнуть как государство, поэтому президенту Владимиру Зеленскому нужно сесть и договориться и действовать необходимо срочно.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил диктатор Республики Беларусь Александр Лукашенко в комментарии кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину.
Лукашенко отметил, что ранее склонялся к мысли обвинять европейских лидеров и саму Европу в неспособности договориться, но в последние дни он получил "массу информации", которая заставила его пересмотреть позицию.
Давление на Зеленского
По словам диктатора, "дело не в США, которые очень хотят продвижения здесь, не в России, которая готова к продвижению, и не в европейских лидерах, а скорее во Владимире Зеленском".
Лукашенко считает, что на украинского лидера может оказываться "мощное давление", и тогда под влиянием этого давления, "будут приняты соответствующие решения".
"Однако действовать следует срочно. Россия продвигается на фронте, я это говорю ответственно, поскольку ежедневно это наблюдаю фактически, и это может привести к исчезновению Украины как государства", - сказал Лукашенко.
При этом он не привел никаких конкретных фактов или уточнений, какое именно продвижение на фронте имеет в виду.
"Угроза" на Западе
Лукашенко также пугает Украину тем, что ее западные соседи якобы "видят себя в Западной Украине" и могут пытаться отобрать часть территории, как это было до начала "Великой Отечественной войны".
"Поэтому там замес очень серьезный. И хотелось бы, чтобы президент Украины услышал мои предложения и понял, что счастья ему на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств, поэтому надо сесть и договориться", - считает диктатор.
Tomahawk завтра не полетит
Комментируя возможность передачи Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk, Лукашенко посоветовал "успокоиться".
Диктатор отметил, что у нашего друга Дональда (Трампа - ред.) "существует определенная тактика по ведению работы по самым острым вопросам".
"Поэтому он где-то наклоняет соответствующие органы власти и людей, где-то действует жестче, а потом немного отпускает и отходит. Поэтому не надо воспринимать это прямо, что завтра оно и полетит", - сказал он.
Напоследок Лукашенко грозно добавил, что "против любого яда есть противоядие".
Угрозы Лукашенко
Напомним, в субботу, 11 октября, Александр Лукашенко отдал приказ срочно проверить высшую боевую готовность армии Беларуси.
Приказ была отдан в контексте российско-белорусских военных учений "Запад-2025", которые были расширены на Калининградскую область, граничащую с Польшей, Литвой и странами Балтии.
В Госпогранслужбе Украины заявили об отсутствии активности беларуской армии у границ с Украиной.
Ранее диктатор заявил, что Беларусь производит несколько пусковых установок для российских баллистических ракет средней дальности "Орешник".