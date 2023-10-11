Россияне пытаются оттянуть силы ВСУ от Работиного, - ISW

Россияне активизировали свои наступательные усилия возле Авдеевки и на западе Запорожской области, чтобы оттянуть силы ВСУ от Работиного.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Российские войска активизировали наступательные действия северо-западнее Авдеевки в районе Очеретино, Тоненького, Бердичев и юго-западнее Авдеевки на линии Водяное-Опытное.

Они также атаковали юго-западнее Орехова на линии Пятихатки-Жеребянки, и российские военные блоггеры утверждали, что войска продвинулись в этом районе на два километра.

Украинский Генштаб подтвердил, что к трем российским батальонам совершили атаку, и ISW наблюдал кадры боев в этом районе, но не наблюдал никаких подтверждений этих утверждаемых российских продвижений на момент написания отчета.

Российские военные блоггеры в большинстве своем описывают операции в районе Авдеевки как значительную наступательную операцию с целью окружения группировки украинских войск в Авдеевке и захвата города.

№ Успешное оцепление Авдеевки, один из наиболее укрепленных районов линии фронта в Донецкой области, вероятно, потребует больше сил, чем Россия сейчас выделяет для усилий Авдеевка-Донецк", - отметили аналитики.

Российские войска в большинстве своем развернули нерегулярные силы вдоль этой линии фронта, прежде всего элементы 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР" и дополнительные добровольческие формирования, в значительной степени пострадавшие от плохой и жестокой командной культуры и напряженности с регулярными российскими частями.

И SW не заметила ни одного недавнего развертывания войск РФ на этой линии. За последние полтора года войны российские войска также проводили жесткие наступательные операции для относительно минимальных территориальных достижений вблизи Авдеевки.

Усиление российских наступательных операций в районе Авдеевки и Жеребянок совпадает с другими локализованными наступательными усилиями в Луганской области и на востоке Запорожской области, все они, вероятно, направлены на фиксацию украинских сил и препятствование украинскому командованию перебрасывать резервы на критические участки фронта.

В последние несколько недель украинские официальные лица сделали ряд заявлений по этому поводу, в частности отметив, что российские атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк имеют целью помешать украинцам перебросить силы в Запорожскую область.

Ключевые выводы:

Российские войска 9 октября начали локализованные наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области и юго-западнее Орехова на западе Запорожской области, которые, вероятно, намереваются отвести украинские силы от района Работиного.

Украинский Генштаб подтвердил, что к трем российским батальонам совершили атаку, и ISW пересмотрел кадры боев в этом районе, но не заметил никаких подтверждений этих утверждаемых российских продвижений на момент написания.

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