Украинские войска продвигаются к северо-востоку от Никольского: карты боев ISW

Украинские войска продолжают ведение наступательных операций на нескольких направлениях. ВСУ смогли продвинуться на Юге, в том числе к северо-востоку от Никольского.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки на Купянском направлении в районе Синьковки, Ивановки и юго-западнее Сватового в районе Макеевки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ развернули "мощные бронетанковые группы" для начала широкомасштабных наступательных операций вблизи Синьковки, Ивановки и Макеевки.

Российские источники утверждали, что на Купянском направлении развернуты подразделения 6-й общевойсковой армии, в то время как элементы новосформированной 25-й общевойсковой армии атакуют украинские позиции вблизи Макеевки.

Спикер Восточной группировки Вооруженных Сил Украины капитан Илья Евлаш отметил, что российские войска усиливают опрокидывание мотострелковых подразделений, танковых батальонов и штурмовых рот "Шторм-Z" на рубеж Купянск-Сватово-Кременная и используют плохо подготовленные элементы.

Бои в Донецкой области

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия к югу от Бахмута и добились частичного успеха в районе Андреевки.

Российский "военкор" заявил, что бои продолжаются у железнодорожного полотна вблизи Андреевки и Клещиевки.

9 октября российские войска вели наступательные операции вблизи Бахмута, но не совершили ни одного подтвержденного наступления. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на Времен Яр, Клещиевку и Андреевку. Российский военный блоггер утверждал, что РФ атаковала из Дубово-Василовки в сторону Богдановки.

Генштаб ВСУ сообщил, что к трем российским батальонам при поддержке танков и бронетехники активизировали наступательные действия вблизи Авдеевки, Тоненько, Керамика и Первомайского. Российские военные блоггеры утверждали, что войска РФ атаковали из Красногоровки в направлении Бердичев, вдоль линии Опросное-Водяное, а также вблизи Тоненького и Первомайского после интенсивного артобстрела. Российские источники также утверждали, что бои продолжаются вблизи Очеретино.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Марьинки и Новомихайловки.

"Южная ось"

Геолокационные кадры, опубликованные 9 октября, показывают, что украинские силы продвинулись к северо-востоку от Никольского.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Старомайорского и что украинские силы сдерживают российские войска у Левадного.

Российские "военкоры " утверждали, что войска РФ якобы захватили до 10 опорных пунктов в неопределенных районах на левом фланге в направлении Времивки, но ISW не нашло визуальных доказательств этого утверждения.

Российский агрегатор новостей заявил, что 9 октября российские войска неудачно атаковали у Приютного.

Российские источники утверждали, что украинские войска совершали наступательные действия в западной части Запорожской области и, как сообщается, продвинулись 10 октября. Российский "военкор" утверждал, что украинские войска продвигались к западу от Новофедоровки.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Вербового и в районе Инженерного.

Несколько российских "военкоров" утверждали, что российские войска проводили наступательные операции вблизи Жеребянок. Российский источник утверждал, что силы РФ якобы продвинулись до 2 км у линии Жеребянки-Пятихатки, в то время как другой российский источник утверждал, что российские силы продвинулись на несколько сотен метров в этом районе.

Российский военкор утверждал, что на островах в дельте Днепра продолжаются бои. Он отметил, что украинская активность там якобы снизилась из-за ухудшения погодных условий.