Украинские войска продвигаются к северо-востоку от Никольского: карты боев ISW
Украинские войска продолжают ведение наступательных операций на нескольких направлениях. ВСУ смогли продвинуться на Юге, в том числе к северо-востоку от Никольского.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки на Купянском направлении в районе Синьковки, Ивановки и юго-западнее Сватового в районе Макеевки.
Российский "военкор" утверждал, что войска РФ развернули "мощные бронетанковые группы" для начала широкомасштабных наступательных операций вблизи Синьковки, Ивановки и Макеевки.
Российские источники утверждали, что на Купянском направлении развернуты подразделения 6-й общевойсковой армии, в то время как элементы новосформированной 25-й общевойсковой армии атакуют украинские позиции вблизи Макеевки.
Спикер Восточной группировки Вооруженных Сил Украины капитан Илья Евлаш отметил, что российские войска усиливают опрокидывание мотострелковых подразделений, танковых батальонов и штурмовых рот "Шторм-Z" на рубеж Купянск-Сватово-Кременная и используют плохо подготовленные элементы.
Бои в Донецкой области
Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия к югу от Бахмута и добились частичного успеха в районе Андреевки.
Российский "военкор" заявил, что бои продолжаются у железнодорожного полотна вблизи Андреевки и Клещиевки.
9 октября российские войска вели наступательные операции вблизи Бахмута, но не совершили ни одного подтвержденного наступления. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на Времен Яр, Клещиевку и Андреевку. Российский военный блоггер утверждал, что РФ атаковала из Дубово-Василовки в сторону Богдановки.
Генштаб ВСУ сообщил, что к трем российским батальонам при поддержке танков и бронетехники активизировали наступательные действия вблизи Авдеевки, Тоненько, Керамика и Первомайского. Российские военные блоггеры утверждали, что войска РФ атаковали из Красногоровки в направлении Бердичев, вдоль линии Опросное-Водяное, а также вблизи Тоненького и Первомайского после интенсивного артобстрела. Российские источники также утверждали, что бои продолжаются вблизи Очеретино.
Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Марьинки и Новомихайловки.
"Южная ось"
Геолокационные кадры, опубликованные 9 октября, показывают, что украинские силы продвинулись к северо-востоку от Никольского.
Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Старомайорского и что украинские силы сдерживают российские войска у Левадного.
Российские "военкоры " утверждали, что войска РФ якобы захватили до 10 опорных пунктов в неопределенных районах на левом фланге в направлении Времивки, но ISW не нашло визуальных доказательств этого утверждения.
Российский агрегатор новостей заявил, что 9 октября российские войска неудачно атаковали у Приютного.
Российские источники утверждали, что украинские войска совершали наступательные действия в западной части Запорожской области и, как сообщается, продвинулись 10 октября. Российский "военкор" утверждал, что украинские войска продвигались к западу от Новофедоровки.
Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Вербового и в районе Инженерного.
Несколько российских "военкоров" утверждали, что российские войска проводили наступательные операции вблизи Жеребянок. Российский источник утверждал, что силы РФ якобы продвинулись до 2 км у линии Жеребянки-Пятихатки, в то время как другой российский источник утверждал, что российские силы продвинулись на несколько сотен метров в этом районе.
Российский военкор утверждал, что на островах в дельте Днепра продолжаются бои. Он отметил, что украинская активность там якобы снизилась из-за ухудшения погодных условий.
Украинский чиновник заявил, что российские наземные линии связи (ГЛОК) в оккупированном Крыму и юге Украины не могут работать на полную мощность. Представитель Южного оперативного командования ВСУ капитан первого ранга Наталья Гуменюк заявила, что мосты через Геническ, Чонгар и Керченский пролив в оккупированном Крыму не полностью открыты, из-за чего российские военные все чаще используют трассу М17 (город Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь), которая с оккупированную Украину с Россией.
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