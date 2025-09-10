RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россия нелепо оправдала атаку дронов на Польшу: не планировали

Иллюстративное фото: в Минобороны РФ сделали заявление об атаке на Польшу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия заверила, что она якобы не планировала атаковать объекты на территории Польши в ночь на 10 сентября. Как дроны РФ там оказались - Москва не объясняет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны РФ в Telegram.

"Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БпЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км", - сказано в сообщении российского минобороны. 

В ведомстве страны-агрессора добавили, что готовы провести консультации с министерством обороны Польши по этому поводу. 

Также россияне в очередной раз похвастались тем, что все цели атаки на Украину в ночь на 10 сентября якобы были достигнуты. РФ пыталась нанести удары "по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", в частности "Львовскому бронетанковому заводу" и "Львовскому авиазаводу "ЛДАРЗ".

Ночная атака на Польшу

Напомним, в ночь на 10 сентября Россия в очередной раз нанесла по Украине комбинированный массированный удар.

Особенность такой атаки состояла в том, что российские беспилотники ударили не только по Украине, но и по Польше.

По словам премьера Польши Дональда Туска, на территорию Польши залетело 19 дронов. Только 4 беспилотника были сбиты.

Туск обратил внимание, что большое количество дронов прилетело с территории Беларуси.

Детальнее о российских беспилотниках в Польше - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеДрониАтака дронов