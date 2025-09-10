UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Росія безглуздо виправдала атаку дронів на Польщу: не планували

Ілюстративне фото: у Міноборони РФ зробили заяву про атаку на Польщу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія запевнила, що вона нібито не планувала атакувати об'єкти на території Польщі в ніч на 10 вересня. Як дрони РФ там опинилися - Москва не пояснює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство оборони РФ у Telegram.

"Об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися. Максимальна дальність польоту застосовуваних в ударі російських БпЛА, які нібито перетнули кордон із Польщею, не перевищує 700 км", - ідеться в повідомленні російського міноборони.

У відомстві країни-агресора додали, що готові провести консультації з міністерством оборони Польщі з цього приводу.

Також росіяни вкотре похвалилися тим, що всі цілі атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито були досягнуті. РФ намагалася завдати ударів "по підприємствах військово-промислового комплексу України", зокрема "Львівському бронетанковому заводу" та "Львівському авіазаводу "ЛДАРЗ".

Нічна атака на Польщу

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня Росія вкотре завдала по Україні комбінованого масованого удару.

Особливість такої атаки полягала в тому, що російські безпілотники вдарили не тільки по Україні, а й по Польщі.

За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, на територію Польщі залетіло 19 дронів. Тільки 4 безпілотники було збито.

Туск звернув увагу, що велика кількість дронів прилетіла з території Білорусі.

Детальніше про російські безпілотники в Польщі - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в УкраїніДрониАтака дронів