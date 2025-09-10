Росія безглуздо виправдала атаку дронів на Польщу: не планували

"Об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися. Максимальна дальність польоту застосовуваних в ударі російських БпЛА, які нібито перетнули кордон із Польщею, не перевищує 700 км", - ідеться в повідомленні російського міноборони.

У відомстві країни-агресора додали, що готові провести консультації з міністерством оборони Польщі з цього приводу.

Також росіяни вкотре похвалилися тим, що всі цілі атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито були досягнуті. РФ намагалася завдати ударів "по підприємствах військово-промислового комплексу України", зокрема "Львівському бронетанковому заводу" та "Львівському авіазаводу "ЛДАРЗ".