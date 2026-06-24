Крах владельца сетей "Домашний маркет" и Mashket: кто следующий в очереди на поглощение

Финансовый крах "Альянс Ритейл Групп" (АРГ) стал громким финалом стремительной экспансии. Падение сети из 170 магазинов открывает путь к более масштабному переделу FMCG-рынка.

Почему стремительное открытие 67 магазинов в год стало не точкой роста, а началом конца, и кто следующий в очереди на поглощение – читайте в материале РБК-Украина "Известная сеть магазинов "у дома" на пороге банкротства: что ждет ритейлера" .

Главное:

АРГ открыла 67 магазинов в год, но вместо прорыва получила банкротство и 408 млн грн долгов.

Финансовая иллюзия: стремительный рост выручки в 2024 году сопровождался накоплением убытков и удвоением кредитных обязательств.

Наиболее уязвимыми остаются игроки, развивающиеся за счет кредитов и товарных отсрочок, а не собственного капитала.

Следующими целями большого передела могут стать десятки локальных ритейлеров, не имеющих запаса финансовой крепости.

Крах АРГ стал приговором модели роста в долг: в новой реальности выживут лишь ресурсно более устойчивые игроки.

Большой рывок и падение: как амбиции убили АРГ

Компания "Альянс Ритейл Групп", руководившая брендами Mashket, "Домашний маркет", Osnova и PRO Просто продукты, начала свой путь в Виннице в 2021 году. Проблемы с ликвидностью стали очевидны еще в 2023 году, когда, несмотря на выручку в 715 млн грн, бизнес впервые стал убыточным.

Роковым для сети стал 2024 год: пытаясь конкурировать с лидерами, АРГ открыла 67 новых точек. Хотя выручка выросла на 70%, долги подскочили со 152 млн до 328 млн грн.

Даже привлечение нового партнера Виталия Павлика с сетью LIGA PRIM не спасло ситуацию – по состоянию на 2025 год долговая нагрузка составила 408 млн грн, а штат сократился почти вдвое. В настоящее время предприятие фактически превратилось в "буфер" для списания обязательств перед поставщиками.

Консолидация рынка: кого уже поглотили

Банкротство "Альянс Ритейл Групп" раскрывает более широкий процесс консолидации украинского ритейла. Большинство региональных сетей работают на грани рентабельности (0,05–1% чистой прибыли), финансируя развитие не из прибыли, а за счет товарных кредитов от поставщиков и банков.

Эксперты отмечают, что региональные ритейлеры на 10–50 магазинов являются идеальными целями поглощения через готовую инфраструктуру. Такие игроки обладают сформированной клиентской базой и располагают собственными или долгосрочными помещениями.

"Но они не выдерживают конкуренции с национальными игроками в логистике, IT и операционной эффективности", – объясняет в комментарии РБК-Украина Анна Анисимова, коммерческий директор GDS.

Среди вероятных кандидатов на M&A в 2026 году называют сети ЛотОК – из-за операционных убытков и Delvi – в связи с большой долговой зависимостью.

В то же время крупные игроки уже начали действовать: Fozzy Group приобрела сеть "Бодрый" (171 магазин), а "Копейка" поглотила 9 магазинов "Гурман".

Большой передел: кто станет следующим в новом раунде M&A

На западе страны формируется новый мощный конгломерат на базе Berta Group и TORBA, который может стать серьезным конкурентом для лидеров рынка.

Реалистический сценарий, по оценкам экспертов, – выраженная триополия в массовом сегменте плюс группа региональных операторов, выживающих благодаря географической и нишевой специализации.

АТБ строит "крепость" на собственной недвижимости и органично растет, планируя открытие до 5000 точек. "Сімі" добавила 133 магазина за 2025 год. Сегодня это абсолютный рекорд рынка.

А банкротство АРГ остается приговором единственной точно не работающей модели: рост за чужой счет без собственного финансового запаса прочности.