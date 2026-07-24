Россия ударила по Изюму КАБами, разрушено отделение "Новой почты"

Утром 24 июля в Изюме раздались взрывы - враг атаковал город авиабомбами. Одно из попаданий пришлось в грузовое отделение "Новой почты"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Изюмскую городскую военную администрацию .

Три бомбы за одну ночь

Атака на Изюм произошла около 4:08. Враг применил три управляемых авиационных бомбы.

Одно из попаданий пришлось в грузовое отделение "Новой почты". Еще две бомбы упали на складское помещение и открытую местность поблизости.

В городской администрации рассказали, какие именно объекты пострадали в результате обстрела.

"Враг применил три управляемых авиационных бомбы (КАБ). Зафиксировано попадание в грузовое отделение Новой почты, складское помещение и открытую местность. В результате обстрела повреждены остекление близлежащих домов, четыре автомобиля и электросети, из-за чего часть района осталась без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Из-за повреждений электросетей часть Изюмского района осталась без света.

Информации о пострадавших или погибших в городскую администрацию по состоянию на данный момент не поступало.