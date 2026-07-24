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Россия ударила по Изюму КАБами, разрушено отделение "Новой почты"

09:14 24.07.2026 Пт
2 мин
В городской военной администрации показали последствия удара
aimg Елена Чупровская
Россия ударила по Изюму КАБами, разрушено отделение "Новой почты" Фото: разрушенное отделение "Новой почты" в Изюме (t.me/izyum_official)
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Утром 24 июля в Изюме раздались взрывы - враг атаковал город авиабомбами. Одно из попаданий пришлось в грузовое отделение "Новой почты"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Изюмскую городскую военную администрацию .

Три бомбы за одну ночь

Атака на Изюм произошла около 4:08. Враг применил три управляемых авиационных бомбы.

Одно из попаданий пришлось в грузовое отделение "Новой почты". Еще две бомбы упали на складское помещение и открытую местность поблизости.

В городской администрации рассказали, какие именно объекты пострадали в результате обстрела.

"Враг применил три управляемых авиационных бомбы (КАБ). Зафиксировано попадание в грузовое отделение Новой почты, складское помещение и открытую местность. В результате обстрела повреждены остекление близлежащих домов, четыре автомобиля и электросети, из-за чего часть района осталась без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Из-за повреждений электросетей часть Изюмского района осталась без света.

Информации о пострадавших или погибших в городскую администрацию по состоянию на данный момент не поступало.

Тем временем ночью на 24 июля Россия атаковала Украину пятью ракетами и 180 ударными дронами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить большинство целей, однако есть попадание в нескольких областях.

Накануне, днем 23 июля, враг атаковал авиабомбами Запорожья. По состоянию на вечер количество пострадавших возросло до 25 человек, среди них шестеро детей и трехмесячный младенец.

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