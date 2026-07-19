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РФ трижды ударила по терминалу "Новой почты" в Харькове, погибли работники

14:29 19.07.2026 Вс
2 мин
Каковы последствия атаки и что с посылками?
aimg Татьяна Степанова
РФ трижды ударила по терминалу "Новой почты" в Харькове, погибли работники Иллюстративное фото: Россия трижды ударила по терминалу "Новой почты" в Харькове (ГСЧС)
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Российские войска днем 19 июля трижды ударили по территории инновационного сортировочного терминала "Новой почты" в Харькове. Погибли и пострадали сотрудники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

"Циническая атака врага на гражданскую логистическую инфраструктуру унесла жизни двух наших коллег и водителя партнера-перевозчика. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Компания находится на связи с семьями погибших работников и оказывает всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Также есть и раненые работники. Их доставили в больницу.

В настоящее время идет ликвидация последствий. Подробная информация о поврежденном грузе будет установлена в ближайшее время.

В компании отметили, что компенсируют клиентам объявленную ценность отправлений, которые были уничтожены в результате атаки.

"Новая почта" задействовала резервные логистические маршруты и сортировочные хабы, чтобы свести к минимуму возможные задержки в доставке. Актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать в мобильном приложении и на сайте компании.

Ракетный удар по пригороду Харькова

Напомним, российские войска около 12:00 19 июля атаковали пригород Харькова. В результате обстрела погибли и многие пострадавшие.

Впоследствии в ОВА уточнили, что россияне нанесли ракетный удар по почтовому терминалу.

В результате атаки погибли 24-летний, 45-летний и 62-летний мужчины.

Еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Трое пострадавших - в тяжелом состоянии.

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